تکذیب تغییر سیاست های ایران در سوریه/ حق تعیین سرنوشت با مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، برخی رسانه های غربی در آستانه پیروزی های جبهه مقاومت در مقابله با گروه های تکفیری و تروریستی در عراق و سوریه، در یک خبرسازی آشکار مدعی تغییر سیاست های جمهوری اسلامی ایران ایران در قبال مسئله سوریه شده اند.

در همین حال یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون اخباری از این دست، اظهار داشت: موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات سوریه همواره ثابت بوده و تهران از ابتدا بر راه حل سیاسی بحران در سوریه تاکید کرده است.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به طرح ۴ مرحله ای ایران برای حل بحران در سوریه تصریح کرد: ایران هیچگاه بحث درباره آینده بشار اسد رئیس جمهور قانونی این کشور را در دستور کار بررسی قرار نداده است؛ چرا که معتقد است فقط مردم سوریه می توانند درباره آینده و تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند و هیچ کشوری نمی تواند این حق مردم سوریه را محدود نماید.

شایان ذکر است در آخرین مورد از این خبرسازی ها، امروز ـ شنبه ـ پایگاه خبری «المانیتور» در خبری مدعی تغییر سیاست های جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع سوریه شده بود.