عملیات گازرسانی به ۲۰۸ روستای استان زنجان در دست اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت گاز استان زنجان، سید سعید عسگریان با بیان اینکه در دو ماهه نخست امسال هزار و ۱۱۱ مشترک شهری و روستایی جدید جذب کرده است، افزود: در این بازه زمانی ۶۶۲ مشترک در بخش شهری و ۴۴۹ مشترک در بخش روستایی به مشترکان گاز استان زنجان اضافه شدند که درمجموع این تعداد به ۲۸۱ هزار ۸۱۱ مشترک رسید.

عسگریان اظهار کرد: در دو ماهه نخست امسال بیش از ۸۸ کیلومتر شبکه گاز اجراشده که مجموعه شبکه‌گذاری در استان به چهار هزار ۹۲۴ کیلومتر است.

وی در ادامه به آمار تفکیک بهره‌مندی مشترکان گاز استان در دو ماهه اول سال نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از هزار مشترک خانگی و ۹۶ مشترک عمومی و ۸ مشترک صنعتی استان زنجان از مزایای گاز طبیعی برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان بابیان این‌که هم‌اکنون ۹۸۷ واحد صنعتی با سوخت پاک در امر تولید و اشتغال‌زایی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: رویکرد شرکت گاز استان حمایت از صنایع تولیدی بوده و در این زمینه اهتمام ویژه‌ای دارد.

عسگریان ادامه داد: در حال حاضر ۳۲۱ روستای استان به شبکه سرا سری گاز طبیعی پیوسته و عملیات گازرسانی به ۲۰۸ روستای دیگر نیز در دست اجرا است.