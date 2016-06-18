۲۰درصد جمعیت شهری کشور در بافت های فرسوده زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نریمان مصطفایی صبح شنبه در نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان سمنان به میزبانی سالن جلسات استانداری، ضمن اشاره به اهداف این ستاد، بیان داشت: اهداف ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری، شامل مواردی مانند ارتقاء خدمات شهری، راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده، تحقق اهداف و مصوبات ملی بازآفرینی شهری، پیشگیری و پیش‌نگری از باز تولید محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری، تحقق مفاد سند ملی و ناکارآمد شهری هستند همچنین این افراد در بیش از ۵۶ هزار هکتار از محلات نابسامان میانی، ۲۱ هزار هکتار از عرصه های تاریخی مراکز شهرها و ۴۸ هزار هکتار از سکونت گاه های غیر رسمی کشور ساکن هستند.

وی با بیان اینکه محدوده های وسیعی از شهرهای کشور با معضلات پیچیده ای به ویژه فقر شهری و فقدان ایمنی و بحران هویت، روبه رو هستند، افزود: در استان سمنان به اندازه کافی کارهای علمی و تحقیقات دانشگاهی در زمینه پایداری شهری انجام شده و درحال حاضر نیاز به اجرایی شدن این برنامه ها است.

مسکن مهر پیگیری شود

مدیرکل دفتر دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی، درباره لزوم برنامه ریزی برای بافت های فرسوده، گفت: بافت های فرسوده امروز نیازمند نگاه ویژه مسئولان هستند و احیاء آنها در زمره رسالت های دولتمردان است از طرف دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم خوشبختانه نگاه دولت به مقوله بافت های فرسوده، نگاهی ویژه است که این مهم به خصوص در بافت های فرسوده شهری و مدارس به وضوح به چشم می خورد.

مصطفایی با اشاره به لزوم پیگیری موارد مربوط به مسکن مهر، بیان داشت: مسکن مهر در زمره طرح هایی است که مردم امید ویژه ای به آن بسته اند لذا باید مسئولان در استان ها پیگیر اجرای آن باشند.

وی درباره مسائل شهری و چالش های آن نیز، توضیح داد: دیگر مشکلات و چالش های شهرهای کشور به ویژه در بافت های فرسوده، خدمات نازل و سکونت گاه های غیررسمی را بافت نامتعارف و نابسامان، سیمای زشت، ساکنان کم درآمد و کم توان، مشاغل نامطمئن، مستعد ناهنجاری و ناآرامی است.

مصطفایی بیان داشت: به دلیل شرایط خاص سکونت گزینی این سکونتگاه ها و ویژگی های کالبدی، وضعیت نامناسب شبکه های دسترسی و خدمات، مخاطرات طبیعی، تهدیدی جدی و اساسی برای وقوع فاجعه های انسانی در این مناطق هستند و این پدیده موقتی و روبه زوال نیست، بلکه ماندگار و روبه گسترش است.