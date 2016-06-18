سفر رئیس جمهور نقطه امیدی برای توسعه کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، صبح امروز با حضور استاندار کرمانشاه، معاونین اقتصادی و عمرانی استاندار و مدیران اجرایی، نشست هماهنگی برنامه های افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح ها و پروژه های مهم استان در سفر رئیس جمهور برگزار شد و طرح ها و پروژه های پیشنهادی عمرانی و اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی مورد بحث و بررسی کارشناسانه قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در این نشست عنوان کرد: سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه به احتمال زیاد در هفته اول بعد از ماه مبارک رمضان انجام می شود و در صورت تقارن با برنامه هایی همچون حضور هیدت های بلند پایه خارجی نیز حداکثر با یک هفته تأخیر انجام می گردد.

این مدیر ارشد اجرایی همچنین عنوان کرد: ستاد اجرایی سفر رئیس جمهور در استان مستقر می شوند و هماهنگی های لازم برای برنامه ریزی و فراهم کردن مقدمات سفر دکتر روحانی به استان کرمانشاه را آغاز خواهند کرد. این هیئت همچنین از طرح ها و پروژه هایی پیشنهادی برای افتتاح و یا شروع عملیات اجرایی نیز بازدید میدانی به عمل خواهد آورد.

رازانی با اشاره به اینکه مدیریت ارشد استان از مدت ها قبل کار شناسایی پروژه های و طرح های قابل ارایه در سفر رئیس دولت تدبیر و امید را آغاز کرده است در ادامه بیان نمود: حاصل این کار تهیه یک مجموعه بسیار قابل توجه از طرح ها و پروژه های بزرگ است که پس از برگزاری نشست مشترک با هیئت اجرایی سفر رئیس جمهور نهایی خواهند شد.