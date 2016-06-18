سیگار و روغن سوخته تهدیدات مزارصائب/لزوم تشکیل پلیس آثارتاریخی

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا شیران پیش از ظهر شنبه در نطق پیش از دستور خود در یکصد سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به لزوم انجام کارهای فرهنگی در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که نحوه پارک اتوبوس‌ها در ایستگاه‌‌ها برای سوار و پیاده کردن مسافر، تردد موتورسیکلت‌ها از لابلای خودروها و همچنین در بزرگراه‌ها و مناطق ممنوع در وضعیت بحرانی است و نیاز به بازنگری و فرهنگسازی جدی دارد.

وی در ادامه به وضعیت نامناسب معضلات اجتماعی در گوشه و کنار پارک‌ها نیز اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه باید توجه داشته باشیم که فروش مواد مخدر و استفاده از قلیان در این فضاها بیداد می‌کند و ضروری است که مسئولان امر به این مهم توجه ویژه تری داشته باشند .

رئیس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با بیان اینکه مصرف مواد مخدر و به ویژه قلیان در کنار آثار تاریخی اصفهان و به ویژه بر روی پل‌های تاریخی چهره این آثار را در دید گردشگران و به ویژه گردشگران خارجی بسیار معضل آفرین شده است، اضافه کرد: در این راستا را‌ه‌اندازی پلیس آثار تاریخی امری مهم است.

وی تصریح کرد: نباید بیش از این اجاره بی حرمتی به آثار تاریخی داده شود ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که برخی از افرادی که این بی حرمتی‌ها را انجام می‌دهند نسبت به میزان آسیب‌زا بودن کارشان آگاهی ندارند و نیازمند آموزش در این زمینه هستیم.

شیران در ادامه به وضعیت نامناسب آرامگاه صائب اشاره داشت و افزود: نمی‌دانم صائب چه گناهی کرده که در اصفهان به خاک سپرده شده است تا مزارش مورد این همه بی حرمتی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ریختن زباله، سیگار و روغن سوخته بر روی قبر صائب عادی شده است و مسئولان امر باید توجه ویژه ‌تری به این موضوع داشته باشند.