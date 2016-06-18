اتمام عملیات روکش آسفالت ۱۰ کیلومتر از محور سرایان-کریمو-کاخک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی سید محمد فرخی صبح شنبه در بازدید مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از راههای روستایی حوزه سرایان اظهار کرد: با توجه به موقعیت منطقه و پرتردد بودن محور سرایان- کریمو- کاخک به طول ۳۱ کیلومتر و محور آیسک- کریمو به طول ۱۱ کیلومتر و افزایش ترک های طولی و موزاییکی شدن سطح آسفالت، رویه آسفالت موجود از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در جهت نگهداری راهها به عنوان یک سرمایه ملی و در جهت روکش ماسه آسفالت محور های فوق الذکر قیر مورد نیاز تامین و اجرای روکش آسفالت در دست اقدام است، بیان کرد: در این راستا تاکنون ۱۰ کیلومتر از این محور روکش آسفالت شده و ادامه مسیر نیز در دست اقدام است.

رئیس اداره راه و شهرسازی سرایان ادامه داد: اجرای روکش ماسه آسفالت به ازای هر کیلومتر ۵۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز در بازدید از این محورها اظهار داشت: با برنامه ریزی های خوبی که ازسوی رئیس اداره راه و شهرسازی سرایان صورت گرفت دستورات لازم جهت واگذاری قیرمورد نیاز این پروژه ها داده شد و امیدواریم تا پایان نیمه اول سال جاری این پروژه ها تکمیل و به بهره‌برداری برسد.