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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

تصادف اتوبوس و پراید در داراب یک کشته و ۲۰ مصدوم برجای گذاشت

تصادف اتوبوس و پراید در داراب یک کشته و ۲۰ مصدوم برجای گذاشت

شیراز- بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با سواری پراید در جاده داراب - شیراز، راننده پراید در دم فوت کرد و ۲۰ نفر هم مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با سواری پراید در جاده داراب - شیراز حوالی روستای «گود شانه» یک تن کشته و ۲۰ تن مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند.

به محض اطلاع از این سانحه رانندگی تعداد ۵ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. راننده پراید که قصد ورود از فرعی به جاده اصلی داشته و با اتوبوس داراب شیراز برخورد کرده است.

راننده اتوبوس علی رغم برخورد به دو منزل مسکونی توانسته از واژگونی اتوبوس و کشته شدن مسافران جلوگیری کند.در این حادثه راننده پراید در دم فوت کرد و ۲۰ مصدوم به بیمارستان اعزام شدند.

کد مطلب 3688877

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