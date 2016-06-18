تصادف اتوبوس و پراید در داراب یک کشته و ۲۰ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با سواری پراید در جاده داراب - شیراز حوالی روستای «گود شانه» یک تن کشته و ۲۰ تن مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند.

به محض اطلاع از این سانحه رانندگی تعداد ۵ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. راننده پراید که قصد ورود از فرعی به جاده اصلی داشته و با اتوبوس داراب شیراز برخورد کرده است.

راننده اتوبوس علی رغم برخورد به دو منزل مسکونی توانسته از واژگونی اتوبوس و کشته شدن مسافران جلوگیری کند.در این حادثه راننده پراید در دم فوت کرد و ۲۰ مصدوم به بیمارستان اعزام شدند.