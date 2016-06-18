به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت نفت با بیان اینکه در طول دوران مدیریت رکن‌الدین جوادی مدیرعامل سابق شرکت نفت گاز فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ و همچنین بخشی از فاز ۱۸ با گاز فازهای ۶، ۷ و ۸ وارد شبکه سراسری شده، گفت: پیش بینی می شودتا پایان سال جاری هم فاز ۱۹، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار بگیرند.

وزیر نفت با اشاره به ابلاغ اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران از تغییرات جدید در هیئت مدیره نفت خبر داد و تصریح کرد: پیش از این تعداد اعضای هیئت مدیره ۱۳ نفر بود که ۹ عضو اصلی و ۴ عضو علی البدل را شامل می شد؛ این در حالی است که بر اساس اساسنامه جدید تعداد اعضا ۹ نفر است که ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل را شامل می شود، ضمن اینکه همه اعضا باید دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا باشند.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه کم کردن ۴ عضو از هیئت مدیره نفت کار سختی بود، اظهار داشت: جوادی از مدت@ها قبل به دلیل فشار کاری حاضر به ادامه حضور در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نبود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه براساس قانون جدید، شرکت ملی نفت ایران باید برای انجام هر گونه فعالیتی از وزارت نفت کسب اجازه کند، بیان کرد: مدیرعامل جدید شرکت نفت به خوبی از دغدغه‌های صنعت نفت باخبر است.

زنگنه، اتمام پروژه های نیمه تمام میدان‌های مشترک پارس جنوبی و غرب کارون و همچنین انعقاد قراردادهای جدید توسعه ای را از مهمترین اولویت‌های حال حاضر صنعت نفت اعلام کرد و یادآور شد: اگر در بخش بالادستی نفت کار نشود، پایین دستی معنایی ندارد.

به گفته وزیر نفت، صنعت نفت باید توسعه میدان‌های مشترک، افزایش ضریب بازیافت نفت از مخازن، راه اندازی طرح‌های ان. جی. ال و تعمیرات تاسیسات مستهلک و ... را در اولویت کاری خود قرار دهد.

این عضو کابینه دولت در ادامه کمبود منابع مالی را مشکل سال های اخیر صنعت نفت عنوان کرد و گفت: مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران به مسائل مالی و مشکلات آن اشراف کامل دارد.

وی با بیان اینکه استفاده از روش‌های سنتی برای تامین منابع مالی جوابگو نیست، اظهار داشت: در این زمینه باید از روش های جدید مالی (بازپرداخت از محل خود طرح)، استفاده کرد.

مدیر ۸۰ ساله اما خلاق جوان است

وزیر نفت، بهبود نیروی انسانی، فرآیندها و تقویت مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت را مورد تاکید قرار داد و افزود: صنعت نفت باید به جوان گرایی بیش از پیش توجه کند.

به گفته وی، منظور از جوان گرایی داشتن ذهن خلاق است. جوان کسی است که چند برابر مصرف تولید داشته باشد و پیر کسی است که فقط مصرف کننده باشد.

زنگنه ادامه داد: جوان، خالص تراز تولید و مصرف است. از دیدگاه من فرد ۸۰ ساله ای که بتواند خلاقیت و قدرت تغییر در سیستم داشته باشد جوان است که عکس این قضیه نیز صادق است.

وزیر نفت با بیان اینکه جسارت، خلاقیت و نوآوری در شرکت ملی نفت ایران، کم شده است، تاکید کرد: باید از نیروهای جوان و نخبه ای که در صنعت نفت داریم، استفاده کنیم.

زنگنه تصریح کرد: اینکه فارغ التحصیل دانشگاه صنعت نفت با معدل ۱۲ بر فارغ التحصیل سایر دانشگاه ها با معدل ۱۸ برای جذب در صنعت نفت، ترجیح دارد برای من توجیه شدنی نیست.

وی، فارغ التحصیلان دانشگاهی نخبه را به سه دسته تقسیم کرد. عده ای که مهاجرت کردند، عده ای که همرنگ جماعت شده اند و عده ای که در کنار مدیران هستند که وظیفه نفت این است که از دسته سوم حمایت کند وگرنه این صنعت دچار خلا جدی مدیریتی می‌شود.

وزیر نفت با اعلام اینکه مدیران ارشد باید از جوانان فعال صنعت نفت حمایت کنند و از آنها به عنوان مدیر راهنما بهره ببرند با تاکید بر اهمیت کاهش سن مدیریتی در صنعت نفت، تصریح کرد: باید سن مدیریتی را به ۴۰ و ۴۵ سال تقلیل دهیم.

نفت ۲۰ دلار هم شود، تولید ایران کاهش نمی‌یابد

زنگنه با اشاره به وعده وزرات نفت به رئیس جمهوری مبنی بر افزایش یک میلیون بشکه ای نفت در مدت زمان ۶ ماه، گفت: با تلاش مجموعه کارکنان، صنعت نفت موفق شد فقط سه ماه به افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای دست یابد.

وزیر نفت ادامه داد: برخی از افزایش تولید نفت ایران اظهار نارضایتی و این امر را دلیلی برای کاهش قیمت نفت عنوان می کردند اما بنده تاکید کردم که حتی اگر قیمت نفت به ۲۰ دلار هم برسد، برنامه‌ی افزایش تولید به میزان دوران قبل از تحریم ها را خواهیم داشت.

زنگنه با بیان اینکه با افزایش تولید ایران، قیمت نفت نزول نکرد، خاطرنشان کرد: این افزایش تولید سبب می شود تا بخش عمده سهم بازار از دست رفته را به دست آوریم.