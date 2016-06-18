موتورسیکلت برقی دانشگاه امیرکبیر به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ساریخانی، استاد مشاور طرح کلان ملی«طراحی و ساخت موتورسیکلت الکتریکی» گفت: کار طراحی و ساخت موتورسیکلت الکتریکی از اوایل سال ۱۳۹۴ در قالب یک طرح کلان ملی توسط یک گروه ۲۵ نفره متشکل از محققان و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شد و در دی ماه همان سال به نتیجه رسید.

وی درباره ویژگی های موتورسیکلت الکتریکی دانشگاه امیرکبیر توضیح داد: با توجه به اینکه در ساخت این موتورسیکلت از الکتروموتور برقی استفاده شده است، هیچگونه آلودگی محیط زیستی تولید نمی کند و آلودگی صوتی آن نیز بسیار ناچیز است به طوریکه نسبت به موتورسیلکت های بنزینی که ۸۰ دسیبل آلودگی صوتی دارند آلودگی صوتی این موتور، حدود ۱۰ دسی بل است.

ساریخانی یادآور شد: سرعت نمونه ساخته شده حدود ۱۴۰ کیلومتر بر ساعت است که می توان با درنظر گرفتن کاربری های متفاوت، نمونه هایی با سرعت های بیشتر یا کمتر نیز تولید کرد.

وی ادامه داد: نحوه سوختگیری این موتور سیکلت، شارژ برقی از طریق اتصال به پریز برق معمولی است که با ۳۰ تا ۴۵ دقیقه شارژ، نزدیک به دو ساعت پیمایش دارد و برای استفاده در مسیرهای شهری مناسب است.

کارشناس آزمایشگاه سیستم های دینامیکی و کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استناد به مطالعات و بررسی های انجام گرفته در سطح شهر تهران، گفت: آمارها نشان می دهد حدود ۴۷ درصد راکبان موتورسیکلت، از این وسیله نقلیه برای تردد در مسیر منزل تا محل کار استفاده می کنند، موتورسیکلت برای ۲۹ درصد آنها وسیله اصلی امرار معاش است و بقیه هم به منظور تفریح و ورزش از آن استفاده می کنند.

به گفته وی، موتور سیکلت ساخته شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر این قابلیت را داراست که با تغییراتی اندک، برای هر سه نوع کاربری مورد استفاده قرار گیرد و به قیمت های مختلف تولید شود چراکه موتورسیکلت هایی که برای تردد در مسیر منزل به محل کار تولید می شوند قیمت کمتری نسبت به دو نمونه دیگر خواهند داشت.

ساریخانی درخصوص قیمت تمام شده این وسیله نقلیه نیز اظهار داشت: درحال حاضر یک موتورسیکلت بنزینی ۱۸۰ سی سی در بازار حدود ۶ میلیون تومان قیمت دارد و قیمت موتورسیکلت برقی نیز ۸.۵ میلیون تومان تمام می شود و ممکن است در نگاه اول، خرید آن اقتصادی به نظر نرسد اما با توجه به تفاوت قیمت بنزین و برق (سوخت مصرفی دو نوع موتورسیکلت) بعد از مدت نسبتا کوتاهی، تفاوت قیمت جبران خواهد شد.

وی یکی دیگر از برتری های این وسیله نقلیه نسبت به نمونه های بنزینی را نداشتن آلایندگی زیست محیطی ذکر کرد و گفت: تقریبا ۱.۵ میلیون موتورسیکلت بنزینی در تهران فعال هستند که به طور میانگین ۱۲۰ میلیون تن مواد آلاینده در سال وارد هوای تهران می کنند و این به جز آلودگی صوتی ناشی از تردد آنهاست و به طور کلی میزان آلایندگی یک موتورسیکلت، ۸ برابر یک خودرو با استاندارد یورو ۲ است.

ساریخانی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مباحثی که استفاده از موتورسیکلت برقی را به لحاظ اقتصادی، توجیه پذیر می کند، طول عمر بیشتر آن نسبت به نمونه های بنزینی است و این وسیله برقی به دلیل اینکه قطعات کمتری دارد نیاز آن به تعمیرات نیز بسیار کم است و هزینه تعمیرات آن خود به خود پایین می آید.

وی تصریح کرد: درحال حاضر رایزنی هایی با چندین سرمایه گذار به منظور تجاری سازی موتورسیکلت الکتریکی آغاز کرده ایم و نتایج اولیه نیز حاصل شده است ولی برای ترویج آن در ابتدای کار، حمایت دولت بسیار لازم است.

این محقق دانشگاهی درباره نوع حمایت دولت از این طرح کلان اظهار داشت: مثلا دولت می تواند به ساخت ایستگاه های شارژ این موتورسیکلت ها در سطح شهر کمک کند و یا ترتیبی دهد که در آغاز کار، شارژ در این ایستگاه ها برای کاربران به صورت رایگان باشد.