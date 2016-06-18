شاخص کل بورس مثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۶۲۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۴۳میلیارد تومان در ۴۱ هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش ۲۹ واحدی در ارتفاع ۷۳ هزار و ۹۰۶ واحد قرار گرفت.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم امروز روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۰واحد، کل (هموزن) ۲واحد، قیمت (هموزن) ۲واحد، آزادشناور ۱۱۹واحد و شاخص بازار اول ۵۶واحد رشد کردند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۴۱۴میلیون ورقه به ارزش ۸۵میلیارد تومان در ۲۱هزار نوبت، آیفکس ۳.۲ واحد افت کرد و در ارتفاع ۷۷۳واحد قرار گرفت.