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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

شاخص کل بورس مثبت شد

شاخص کل بورس مثبت شد

شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۲۹ واحد رشد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۶۲۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۴۳میلیارد تومان در ۴۱ هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش ۲۹ واحدی در ارتفاع ۷۳ هزار و ۹۰۶ واحد قرار گرفت.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم امروز روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۰واحد، کل (هموزن) ۲واحد، قیمت (هموزن) ۲واحد، آزادشناور ۱۱۹واحد و شاخص بازار اول ۵۶واحد رشد کردند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۴۱۴میلیون ورقه به ارزش ۸۵میلیارد تومان در ۲۱هزار نوبت، آیفکس ۳.۲ واحد افت کرد و در ارتفاع ۷۷۳واحد قرار گرفت.

کد مطلب 3688881

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