توقف فعالیت های غیرمجاز معادن شن و ماسه

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی سلیمی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه با پیگیری های قضایی تمامی فعالیت های غیرمجاز در معادن شن و ماسه تعطیل شد، تصریح کرد: طرح عمران و توسعه بستر رودخانه کن به مساحت ٤٥٠ هکتار به عنوان قطب بزرگ فرهنگی ورزشی تفریحی به اجرا درمی آید .

وی با اشاره به اینکه برداشت معادن شن و ماسه تا عمق ١٣٨ متر پیشروی داشته که در صورت ادامه فعالیت ، فجایع زیست محیطی زیادی را در فاصله بستر رودخانه رقم می زد، تصریح کرد: ایمن سازی حاشیه رودخانه کن و معادن شن و ماسه در دست اقدام است.

وی در ادامه با بیان اینکه ساخت و ساز غیر مجاز، تخریب باغات و برداشت از فضای سبز از دیگر مخاطرات منطقه ١٨ است، تاکید کرد: به طور حتم اجازه نمی دهیم کمربند سبز منطقه با کوتاهی و تعدی از بین برود.

شهردار منطقه ١٨ ادامه داد: منطقه تقی آباد به عنوان یک نقطه غیر بهداشتی درخصوص زباله های خشک از دیگر مشکلات منطقه است که با توجه به مصوبه شورای شهر مبنی بر ایجاد شهرک بازیافت، اکنون این مهم در دستور کار قرار گرفته است.

سلیمی از دستفروشی و سد معبر به عنوان دیگر چالش های منطقه ١٨ یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه ٢٥ درصد مساحت منطقه به معابر و بزرگراه های ورودی و خروجی جنوب غرب اختصاص دارد، شاهد معضل دستفروشی در این معابر هستیم که به صورت چرخ دستی فعالیت می کنند. لذا ساماندهی این مشکل نیز در دستور کار است.

وی به مشکلات بازار آهن در منطقه ١٨ اشاره و بیان کرد: آهن فروشان در گذشته به سه نقطه از این منطقه منتقل شدند ، اما مشکلات زیادی را به بار آورده اند. به عنوان مثال خرید و فروش و تخلیه بار آهن در سطح معابر این مناطق صورت می گیرد به طوری که بعضا تا ارتفاع یک درخت در عرض خیابان آهن تخلیه می کنند و خرید و فروش می کنند.

به گفته سلیمی، پاکسازی بخشی از بازار آهن آغاز شده است.

وی در ادامه از راه اندازی بی.ار.تی جنوب غرب تهران خبر داد و گفت: تمامی عملیات عمرانی و ساخت مسیر بی. ار.تی به اتمام رسیده و پس از ماه مبارک رمضان ، ادامه بی ار تی خط ١٠ به جنوب غرب تهران از پاسگاه نعمت آباد تا سیمون بلوار به بهره برداری خواهد رسید.

سلیمی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف فضای راه اهن تهران تبریز نیز گفت: شهرداری منطقه ١٨ آمادگی دارد که هر طرحی که شرکت راه اهن ارایه کند پس از بررسی اجرا کند، اما چون منطقه با مشکلات خاصی روبروست نمی توان هر طرحی را اجرایی کرد. به طور مثال مراکز تجاری را در آنجا اجرا کرد، ضمن انکه هرچقدر سامان دهی این منطقه دیرتر آغاز شود تنها شهروندان هستند که متضرر می شوند.