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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

نمایشگاه نرم افزارهای قرآنی در چهارمحال و بختیاری گشایش یافت

نمایشگاه نرم افزارهای قرآنی در چهارمحال و بختیاری گشایش یافت

شهرکرد- نمایشگاه نرم افزارهای قرآنی در چهارمحال و بختیاری با حضور مسئولانی استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب و نرم افزار های قرآنی پیش ازظهر شنبه با حضور مسئولانی استانی و شهرستانی در فرهنگسرای شهرکرد افتتاح شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: پنج هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه عرضه شده است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه محصولات فرهنگی و قرآنی عرضه می شود و تلاش شده است که محصولات فرهنگی با تخفیف ۵۰ درصدی به علاقه مندان عرضه شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این نمایشگاه دارای 35 غرفه است.

وی تاکید کرد: این نمایشگاه تا هشتم تیرماه در شهرکرد دایر است.

کد مطلب 3688885

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