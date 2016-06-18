۱۰۰ هزارتن گندم روی دست کشاورزان گلستان مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: هم اکنون مراکز خرید و انبارها از تحویل گندم کشاورزان در کلاله و شرق استان ممانعت می کنند.

امام جمعه گرگان افزود: صف های کیلومتری در مراکز خرید تشکیل شده اما سیلوها حاضر به خرید گندم به نرخ واقعی نیستند.

وی با اشاره به اینکه آفت محصول ناشی از بارندگی اخیر است و ارتباطی به کشاورزان ندارد، تصریح کرد: در چنین حالتی گندم کشاورزان با نرخ ۸۰۰ تومان خریداری می شود و کشاورز در هر کیلوگرم گندم ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان ضرر می کند.

وی با تاکید بر اینکه ضرر کشاورزان گلستانی باید مدیریت شود، اضافه کرد: هم اکنون گلستان نیازمند همدلی و همفکری برای حل مشکلات است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان متذکر شد: دست یاری خداوند با اجتماع است و فاصله انداختن بین قلبها یک خیانت بزرگ و کاری شیطانی است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون گلستان نیازمند آرامش و همدلی و همزبانی بین مسئولان است و باید قلم ها، زبان ها و ... در این راستا همجهت و همسو شوند زیرا هم رضایت خداوند در آن است و هم به نفع جامعه خواهد بود.