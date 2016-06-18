اسماعیل احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، رقم ریزگردها در هوای استان قم را بر اساس آخرین بازبینیها ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب دانست و این میزان آلودگی را هشداری برای گروههای حساس عنوان کرد.
بنابر گفته معاون نظارت بر پایش اداره کل حفاظت محیط زیست قم، رقم متوسط ذرات ریزگرد طی ۲۴ ساعته گذشته در این استان نیز ۱۴۲ میکروگرم بر مترمکعب بوده است.
وی گروههای حساس را بیماران دارای ناراحتی قلبی، تنفسی، افراد مسن و کودکان عنوان کرد که با توجه به این میزان ریزگرد معلق در هوا نباید در مراکز عمومی وارد شوند و بهتر است که در خانههای خود حضور داشته باشند.
هوای قم طی چند روز آینده همچنان ناسالم است
مدیرکل هواشناسی استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر توجه به اعلام صورت گرفته توسط اداره کل حفاظت محیط زیست، اوج گرد و غبار در هوا را امروز شنبه اعلام کرد.
یحیی زارع ادامه داد که طبق پیش بینیها به مرور از حجم گرد و غبار در هوا کاسته خواهد شد اما با این وجود طی چند روز آینده هوای قم به شرایط پاک و سالم نمیرسد.
استفاده از ماسکهای تنفسی تأثیری ندارد
مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، به مضرات گرد و غبار در هوا اشاره کرد و گفت: از مشکلات مهمی که در ریه توسط ریزگردهای هوا یا صنعتی میتوان انتظار داشت بیماریهای محدود کننده ریوی است که آنها در ارتباط با کاهش ظرفیت ریوی است که خود باعث کاهش حجم ریهها میشود.
محمد نیک پور ادامه داد: بر اساس تحقیقات استفاده از ماسکهای تنفسی معمولی که در لوازم بهداشتی و داروخانهها به فروش میرسد، نه تنها تأثیری بر جلوگیری از نفوذ این آلایندهها بر بدن ندارد بلکه به دلیل افزایش نیروی تنفسی بدلیل بسته شدن مسیر تنفس باعث افزایش عوارض حاصله از این ماسکها میشود.
وی در این رابطه افزود: باید از ماسکهای مخصوص آلودگی هوا مانند M۳ آن هم در دورههای زمانی حداکثر ۲ ساعته استفاده کرد.
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