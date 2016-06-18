به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداری‌‌های کلان‌شهرهای کشور، اول و دوم شهریورماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار خواهد شد.

سهیل مظلوم دبیر اجرایی این همایش با اعلام این خبر گفت: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های ارزنده‌ای در موضوعات زیرساختی به ویژه پروژه‌های نصب فیبر نوری صورت گرفته است و برای بهره‌وری بیشتر از این سرمایه‌گذاری‌ها، به سرمایه‌گذاری بیشتر و هدفمندتر بر روی توسعه خدمات نیاز است.

وی افزود: از این رو آگاهی از نیازها و مطالبات ذی‌نفعان بخش‌های مختلف توسعه خدمات، از جمله ارائه کنندگان خدمات رایانش ابری، شرکت‌های نرم‌افزاری، مراکز داده، بانک‌ها، شهرداری‌ها، اپراتورها، سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان و دارندگان فعلی امکانات زیرساخت برای مدیران ارشد تصمیم گیر بسیار مهم است. شاید شناخت این نیازها و مطالبات با کار مطالعاتی و پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی هم قابل دستیابی باشد اما برگزاری همایش‌های تخصصی موثرترین روش برای این شناخت راهبردی است.

مظلوم در مورد دستاوردهای دوره نخست همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند گفت: تمرکز ما در سال گذشته بیشتر بر روی مباحث زیرساختی بود. بحث‌های شکل گرفته در سال گذشته سبب ایجاد موجی شد که در نهایت به تصویب نحوه اشتراک گذاری زیرساخت‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات سرعت بخشید. همچنین موضوعات مربوط به اشتراک‌گذاری زیرساخت‌ها در برنامه ششم درج شد. نکته دیگر این که با انتخاب شهرهای برتر و قابل تقدیر، از یک سو وضعیت فعلی شهرها از لحاظ هوشمندی ترسیم گردید و از سوی دیگر دیگر الگویی مناسبی برای دیگر شهرها به این حوزه فراهم کرد.

دبیر همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند در مورد برنامه‌های دومین دوره توضیح داد: تمرکز ما امسال بیشتر بر روی توسعه خدمات شهری بر بستر زیرساخت‌های شهر هوشمند است و آخرین دستاوردهای علمی و فنی در این حوزه ارایه خواهد شد. همچنین امسال شهرداری‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را در حوزه زیرساخت و خدمات شهری هوشمند در حضور سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی ارائه می‌کنند و از نزدیک ارتباط این دو گروه برقرار می‌شود.

وی تاکید کرد: در این همایش همچنین قرار است در چند پنل تخصصی، فرصت‌ها و موانع توسعه شهر هوشمند از جمله بحث انحصارزدایی از شبکه‌های زیرساختی بررسی شود.