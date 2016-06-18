به گزارش خبرنگار مهر، نشر روزبهان مجموعه سه نمایشنامه از هاینر مولر نویسنده آلمانی را در قالب کتابی با عنوان «سهگانه» را با ترجمه ناصر حسینی مهر منتشر کرد.
در این کتاب سه نمایشنامه با عناوین هراکلین ۵، مائوزر و هملت ماشین منتشر شده است.
جهانی که هاينر مولر تصویر میکند توصيف طبيعت نيست، توصيف نحو است روزمرهگیست، او به تصویر جهانی میپردازد که غروبش نزديک است، توصيف سيستمی از حکومتداری که رو به انهدام است، و صدای ريزش آوارش در هر واژهای به گوش میرسد: تجاوز، وحشت، فرياد، شورش، سرکوب، جراحت، لاشههای طاعون زده، جنون، آتش، خون و در پی همه اينها تاريکی و مرگ، تصاويری تکهتکه شده از آخر زمان که او همه آنها را از نزديك و بهخوبی در کشورش میشناخته است؛ تصاويری عريان از جهان که گويی هيچگاه نبوده است.
مولر درطول دوران حیات حرفهای خود همواره یكی از منتقدان دیكتارتوری باقی ماند كه موجب شد اكثر كتابهای او تا مدتها اجازه انتشار پیدا نكند.
نمایشنامههای ترجمه شده در این مجلد از آثار جنجالی و سیاسی مولر محسوب میشود. بهخصوص نمایشنامه «هملت ماشین» که چهره واقعی مردم رنجدیده و روشنفکران ناامید این قرن و قرن گذشته را در کنار سلطهگری کاپیتالیسم، بسیار هراسآور تصویر میکند.
هاینر مولر در سال ١٩٢٩ در كشور آلمان زاده شد و خود را به عنوان یكی از نویسندگان پیشرو ادبیات دراماتیك نه فقط در آلمان بلكه در سراسر جهان مطرح كرد و سرانجام در سال ١٩٩٥ بر اثر ابتلا به سرطان، چشم از جهان فرو بست.
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