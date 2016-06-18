  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

همزمان با روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای؛

مسابقات جهانی کشتی پهلوانی به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود

مسابقات جهانی کشتی پهلوانی به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- مربی تیم زورخانه‌ای و ورزش پهلوانی استان کرمانشاه گفت: مسابقات جهانی کشتی پهلوانی همزمان با روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود.

امیر خوش اندام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات جهانی کشتی پهلوانی همزمان  با روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای در روز یکم مرداد ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به پیش بینی حضور ۳۰ تا ۳۵ کشور در این مسابقات گفت: فعلا حضور کشورها قطعی نشده و در تدارک فراهم آوردن شرایط لازم هستیم.

خوش اندام بیان کرد: مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی جهان در دو وزن ۹۰ کیلو و +۹۰ کیلوگرم در کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: بحث‌هایی در این خصوص که متولی برگزاری این مسابقات چه نهادی باشد میان فدراسیون کشتی و فدراسیون پهلوانی وجود دارد و در حال رفع این مشکل هستیم.

خوش اندام با انتقاد از عدم توجه مسئولان استان کرمانشاه به ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای گفت: سال‌های سال برای ارتقا ورزش پهلوانی در استان تلاش کردیم اما متاسفانه مسئول دلسوزی نداشتیم تا به جایگاه حقیقی برسیم.

وی ترویج فرهنگ پهلوانی را از اهداف مهم برگزاری این رویداد ورزشی دانست و افزود: امیدواریم به نحو مطلوب میزبانی این مسابقات را عهده دار باشیم.

کد مطلب 3688898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها