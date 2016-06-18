امیر خوش اندام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات جهانی کشتی پهلوانی همزمان با روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای در روز یکم مرداد ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به پیش بینی حضور ۳۰ تا ۳۵ کشور در این مسابقات گفت: فعلا حضور کشورها قطعی نشده و در تدارک فراهم آوردن شرایط لازم هستیم.

خوش اندام بیان کرد: مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی جهان در دو وزن ۹۰ کیلو و +۹۰ کیلوگرم در کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: بحث‌هایی در این خصوص که متولی برگزاری این مسابقات چه نهادی باشد میان فدراسیون کشتی و فدراسیون پهلوانی وجود دارد و در حال رفع این مشکل هستیم.

خوش اندام با انتقاد از عدم توجه مسئولان استان کرمانشاه به ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای گفت: سال‌های سال برای ارتقا ورزش پهلوانی در استان تلاش کردیم اما متاسفانه مسئول دلسوزی نداشتیم تا به جایگاه حقیقی برسیم.

وی ترویج فرهنگ پهلوانی را از اهداف مهم برگزاری این رویداد ورزشی دانست و افزود: امیدواریم به نحو مطلوب میزبانی این مسابقات را عهده دار باشیم.