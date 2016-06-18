آستارا قابلیت تبدیل به پایلوت مقابله با بیکاری در گیلان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی ظهر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان آستارا با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی در هر جامعه ای بیکاری است، اظهار کرد: با وجود تمام تلاش ها برای حل معضل بیکاری در گیلان، از بین بردن این معضل و به صفر رساندن آن در استان امری دشوار است.

وی افزود: با این حال می توان با برنامه ریزی دقیق و اصولی به راهکارهایی عملی برای مقابله با این معضل دست یافت.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیکاری معضلی است که می تواند راهی برای شیوع و گسترش دیگر آسیب ها و معضلات اجتماعی نیز باشد، از این رو چگونگی مقابله با آن یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان در هر جامعه است.

داداشی خواستار تلاش همه جانبه مسئولان در این زمینه شد و تاکید کرد: توسعه گردشگری بهترین راهکار برای مقابله با بیکاری است.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: خوشبختانه شهرستان آستارا در مقایسه با سایر شهرستان های گیلان در زمینه مقابله با بیکاری در شرایط بهتری است و می تواند به عنوان پایلوت در مقابله با این معضل معرفی شود.

وی در ادامه از مردم به عنوان سرمایه های اصلی نظام یاد کرد و افزود: خدمت به مردم از اولویت های اصلی بوده و حل مشکلات مردم توفیق الهی است.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خدمت به مردم در چهارچوب قانون مورد تایید و تاکید است، گفت: با مدیرانی که در پروسه خدمت رسانی به مردم خلل ایجاد کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

داداشی ادامه داد: مدیران ادارات بایستی حل مسائل و مشکلات مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند و هیچ کم کاری در این زمینه قابل پذيرش نبوده و حاشیه امنی برای مدیران در این مورد وجود ندارد.