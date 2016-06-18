احتمال حمایت روسیه از فعالیت های سایبری داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آلمانی اشپیگل در شماره امروز خود نوشت: گزارش ها حاکی از آن است که داعشی ها نمی توانند از توان لازم برای حملات سایبری برخوردار باشند در نتیجه این احتمال وجود دارد که از جای دیگر کمک گرفته باشند.

مقامات امنیتی آلمان ادعا کردند که برخی هکرها در کرملین کمکهای سایبری به داعشی ها ارائه داده اند.

این منابع همچنین اعلام کردند: در ماه آوریل ۲۰۱۵ در سوء ظنی در فرانسه متخصصان کامپیوتری داعش برای چند لحظه فرستنده تلویزیون فرانسوی تی وی ۵ را مختل و از کار انداختند.

اشپیگل در ادامه نوشت: شواهد نشان می دهد که این احتمال وجود دارد که عملیات داعش علیه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در آغاز سال ۲۰۱۵ حملات سایبری علیه وزارت خارجه آمریکا و همچنین عملیات سایبری علیه مقامات عربستان که در بهار امسال اتفاق افتاد، عملا به دستور روسیه انجام شده است.

مقامات روسیه هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده اند.