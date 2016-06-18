به گزارش خبرگزاری مهر، «سر سفره خدا» عنوان ویژه برنامه زنده سحرگاهی ماه مبارک رمضان است که به کارگردانی و تهیه کنندگی حمیدرضا عطارد از شبکه کودک و نوجوان روی آنتن می‌رود. این برنامه سحرگاهی با بازیگری احسان مهدی و اجرای حامد مدرس از اول ماه رمضان مهمان خانه ها شدند.

تا كنون آرمیتا رضایی نژاد؛ فرزند شهید هسته ای داریوش رضایی نژاد، دختران شهدای مدافع حرم و شهید جانباز محسن صابر، عبدالرضا هلالی، علی محمد مؤدب شاعر، ابراهیم شفیعی، مهرداد نظام آبادی، حسین رفیعی، امیر سهیلی، مجتبی كاظمی، سارا روستاپور ... از مهمانان این برنامه بودند.

مژده لواسانی که پیش از این اجرای برنامه «کافه سوال» را در شبکه دو سیما به عهده داشت این شب ‌ها با برنامه «روبه راه» به تلویزیون برگشته است و ویژه‌برنامه‌ای رمضانی با تهیه کنندگی محمدرضا ماندگاران و اجرای او روی آنتن می رود.

برنامۀ «سر سفرۀ خدا» ویژه روزه اولی‌ها در گروه كودك شبكه كودك و نوجوان، كانال نهال تولید شده است.

این برنامه از ساعت ۳ تا ۴:۲۵ دقیقه سحر از کانال نهال شبکه کودک و نوجوان پخش می‌شود.