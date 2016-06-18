تعطيلی خط توليد كود آلی كارخانه بازيافت سبزوار

سعید رضا فصیحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش برای كاهش آسيب زباله‌های پلاستيكی به محيط زيست اظهار كرد: متاسفانه عدم فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از ساک‌های پارچه‌ای در خرید روزانه سبب شده امروز با معضل بزرگی چون استفاده فراگیر از نایلون‌های پلاستیکی و تجمیع آن در طبیعت مواجه شویم.

وی افزود: طبق عادات نادرست، اکثر مردم در خریدهای روزانه خود از نایلون استفاده می‌کنند و سازمان پسماند به جهت عدم تجدیدپذیری نایلون و خسارتی که به طبیعت وارد می‌كند، نسبت به اهداء و توزیع ساک‌های پارچه‌ای در واحدهای تولیدی اقدام کرده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند سبزوار ادامه داد: شهرداری سبزوار در طول یکسال، ۱۲۰ میلیارد ریال برای نظافت، پاکسازی، جمع‌آوری و دفن بهداشتی پسماند در سطح شهر سبزوار و بخش‌های آن هزینه می‌کند که بطور میانگین این رقم روزانه به ۳۳۰ میلیون ریال می‌رسد.

فصیحی به فعالیت پنج غرفه بازیافت در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: این غرفه‌ها برای تشویق مردم به کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدا ایجاد شده است و اگر شهروندان در منازل خود نسبت به تفکیک زباله خشک اقدام و در نهایت آن را به غرفه‌های بازیافت تحويل دهند، از تخفیف ۱۵ تا ۵۰ درصدی هزینه‌های پسماند که در قالب فیش برای هر شهروند صادر می‌شود، برخوردار خواهند شد.

وی در مورد کارخانه بازیافت مواد یا تولید کود آلی نیز گفت: این کارخانه از سال ۸۴ خریداری شده اما به علت مشکلات پیمانکار و عدم نقدینگی شهرداری، بهره‌برداری از آن تا سال ۹۲ طول کشید.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند سبزوار افزود: کارخانه بازیافت زباله دارای دو خط پردازش(تفکیک پسماند خشک) و خط فاین(تولید کود آلی یا کمپوست) است اما متاسفانه به دلیل عدم فرهنگ‌سازی در استقبال از کودهای آلی در مزارع کشاورزی و عدم توجیه اقتصادی، خط دو این کارخانه غیر فعال شده است.

فصیحی ظرفیت کارخانه بازیافت زباله را ۱۵۰ تن بیان کرد و افزود: این ظرفیت با میزان تولید زباله شهر همخوانی دارد و با غیر فعال شدن خط فاین عملیات تفکیک زباله در خط پردازش انجام و زباله‌ها مستقیم به مرکز دفن منتقل می‌شوند.

وی به تغییر رویکرد سازمان های پسماند کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل هزینه بسیار بالایی که خط فاین برای شهرداری‌ها در بر دارد، رویکرد سازمان امروز به سمت استفاده از زباله سوزها است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند سبزوار اظهار كرد: برای دفن بهداشتی زباله‌ها زمینی، با مساحت ۳۲۰ هکتار با رویکرد ۱۰۰ ساله در فاصله ۲۵ کیلومتری جنوب شهر جانمایی شده و مطالعات زیست محیطی این زمین نيز انجام شده است.

فصيحی افزود: به زودی فاز نخست این زمین که مساحت ۱۰ هکتاری را در بر خواهد داشت تبدیل به پارک خواهد شد و این اقدام برای کاهش آلودگی کمتر زمین و افزایش سرانه فضای سبز در سبزوار اجرايی شده است.