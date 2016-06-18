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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

تهران در یک قدمی هوای ناسالم

تهران در یک قدمی هوای ناسالم

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۰ و در وضعیت سالم اعلام کرد. چنانچه شاخص آلودگی هوا از ۱۰۰ بیشتر شود، وضعیت آلودگی هوا «ناسالم» اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ٩۵/۰۳/۲۹ در وضعیت سالم بوده است.

محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۸)، ازن پاک (۴۵)، دی اکسید نیتروژن سالم (۷۲)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۷)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم (۷۸) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون سالم (۱۰۰) بوده است.

چنانچه شاخص آلودگی هوا از ۱۰۰ بیشتر شود، وضعیت آلودگی هوا «ناسالم» اعلام می‌شود.

کد مطلب 3688913
مسعود بربر

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