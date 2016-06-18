تامین ۶۰۰ تن مرغ منجمد برای ماه رمضان در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان کرمانشاه که امروز شنبه در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: بیش از ۶۰۰ تن گوشت منجمد مرغ و بالغ بر ۲۰۰ تن گوشت گوساله برای تزریق به بازار کرمانشاه در ماه رمضان در نظر گرفته شده است.

احمدی تصریح کرد: قیمت گوشت مرغ برای فروشندگان و عرضه کنندگان ۴ هزار و ۵۰۰ تومان است که این میزان برای هر کیلو گوشت مرغ در شهر کرمانشاه ۴ هزار و ۹۰۰ و برای شهرستان‌ها ۵ هزار تومان است‌.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه توزیع هر گونه گوشت منجمد را وابسته به تقاضای اتحادیه قصابی و مراکز عرضه گوشت دانست و گفت: ذخیره مناسب وجود دارد اما قیمت به سطح هر کیلو گوشت مرغ ۸ هزار تومان نرسیده که کالا به بازار تزریق کنیم و هنوز اعلام نیاز به این مرکز نشده است.

احمدی ابراز داشت: ایستگاه های انتظار دام باید در کنار کشتارگاه ها جهت رعایت نکات بهداشتی براساس قوانین در نظر گرفته شود.

وی عدم نظارت شدید بر عرضه گوشت توسط سرفروش‌های گوشت را از معضلات جدی عنوان کرد و گفت: باید از استفاده برخی سود جویان و مراکز توزیع که طبق قوانین عمل نمی‌کنند برخورد قاطع صورت بگیرد و گوشت با قیمت و کیفیت مناسب به شهروندان عرضه شود.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: تاریخ مصرف گوشت مرغ حداکثر ۲ ماه است که در صورت عدم مصرف تا قبل از انقضا به مراکز پر مصرف و شبانه روزی عرضه و یا تبدیل به کنسرو مرغ می شود.

اختصاص ۳ واحد دائمی برای عرضه مستقیم گوشت در کرمانشاه

در ادامه این جلسه محمد رستمی معاون سازمان میادین و مشاغل شهری کرمانشاه اظهار داشت: سازمان میادین و مشاغل شهری امسال طبق مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار، محل هایی را جهت تنظیم بازار و توزیع مناسب کالا در شهر کرمانشاه تعیین کرده و اکنون ۳واحد دائمی در اختیار پشتیبانی امور دام برای عرضه مستقیم گوشت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی جهت عرضه محصولات کشاورزی و دامداری به بازار تقاضا نیز برای افرادی که زیر نظر اتحادیه اند محل هایی تعریف کرده که بر اساس سنوات قبلی است.

رستمی گفت: این مکان ها در ابتدای شهرک جهاد جهت عرضه محصولات لبنی، ابتدای الهیه و شهرک بهداری جهت توزیع گوشت ماهی، مرغ، قارچ و محصولات پروتئینی و کشاورزی در نظر گرفته شده تا قیمت این کالاها با ۲۰ درصد زیر قیمت به شهروندان عرضه شود.

رستمی در ادامه از آماده سازی مجتمع میلاد در میدان آزادی جهت عرضه محصولات غذایی با تخفیف خبر داد و افزود: باید شرکت هایی برای توزیع مستقیم کالا با تخفیف بیش از ۲۰ درصد طرف قرارداد قرار بگیرند که در این صورت استقبال مناسب از سوی مردم نیز چشمگیر خواهد بود.