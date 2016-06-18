 ساختار مهندسی راه ها مشکل دار است/تجهیزات خودرویی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم قدرتی ظهر امروز شنبه در نشست خبری اظهار کرد: تا رسیدن به نقطه آرمانی فاصله داریم و نیاز است تا تلاش ها در این زمینه بیشتر شود که شیب کاهش سوانح و تلفات روند تندتری را به خود بگیرد و نه تنها افزایش نداشته باشیم بلکه این کاهش ها استمرار نیز داشته باشد.

وی افزود: در خوزستان هم ساختار مهندسی راه ها اشکال دارد و هم آن که فرهنگ و دانستنی های ترافیکی کاربران با اشکال مواجه است و تجهیزات خودرویی نیروی انتظامی استان هم کافی نیست. البته کاهش تصادفات رانندگی یک مبحث ملی است و خوزستان نیز میزبان سفر افراد از سایر استان ها و حتی خارج از کشور است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان تصریح کرد: موتورسواران و عابران پیاده عمده تصادفات در سطح شهرها هستند و در سال گذشته ۸۴ درصد از تصادفات درون شهری در این زمینه بوده است.

قدرتی ادامه داد: ۴۱ درصد از تصادفات درون شهری مربوط به موتورسواران و ۳۹ درصد نیز مربوط به عابران پیاده است. ۲۰ درصد باقی مانده نیز در سایر زمینه ها و انواع تصادفات است.

۲۳ درصد از تصادفات شهری مربوط به کامیون ها

وی عنوان کرد: با انجام بررسی های مختلف نقش کامیون ها را در بروز سوانح رانندگی و مبحث ترافیکی بررسی کردیم و در نهایت معلوم شد که ۲۳ درصد از تصادفات شهری ناشی از حضور کامیون بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان بیان کرد: در سطح شهر حرکت کامیون ها ممنوع است ولی انتقال کالا و انجام امور عمرانی این ترددها را الزامی می کند و ناچار هستیم تا به آنها اجازه تردد بدهیم. در این زمینه با هماهنگی دادستانی اهواز همه افراد کامیون دار مثل رانندگان و مالکان که شرکت های مختلف را شامل می شدند را اجبار به اخذ مجوز از راهنمایی و رانندگی کردیم.

قدرتی اضافه کرد: رانندگان کامیون ها باید بر اساس مجوزهای صادر شده در ساعات تعیین شده اقدام به تردد کنند. با توجه به مضرات حرکت کامیون ها در سطح شهر و اختلال در ترافیک شهری مجوز توقف کامیون ها را در صورت تردد در خارج از ساعات تعیین شده و یا بدون مجوز گرفتیم و با این اقدامات امروز سطح تصادفات ناشی از تردد کامیون ها در شهر از ۲۳ درصد به پنج درصد کاهش پیدا کرد.

وی یادآور شد: هسته مرکزی شهر مانند خیابان امام و نادری به عنوان رینگ اول تعیین و با توجه به کثرت تردد عابران و خودروهای سبک، تردد برای کامیون ها در این رینگ از ساعت یک بامداد تا ۶ صبح و روزهای تعطیل نیز از یک بامداد تا هفت بعدازظهر مجاز است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان افزود: برخی از مناطق که در پیک صبحگاهی تردد برای کسبه، دانشجویان و کارمندان بسیار است را به عنوان رینگ دوم تعیین و تردد را برای کامیون ها از ساعت ۹ صبح به بعد تا یک و نیم ظهر و از سه ظهر تا پنج بعدازظهر مجاز دانستیم.

تردد در تمام رینگ ها از یک تا ۶ صبح مجاز

قدرتی با اشاره به اینکه تردد در تمام رینگ ها از ساعت یک بامداد تا ۶ صبح مجاز است، گفت: در رینگ سوم که تنها برخی از مناطق شهری را شامل می شود نیز کامیون ها از ساعت هشت و نیم صبح تا ۶ بعدازظهر مجاز به تردد هستند.

وی تأکید کرد: یکی از مشکلاتی که با تردد کامیون ها در سطح شهر داریم توقف آنها در مناطق مختلف است و این مسئله با اصول ترافیک شهری تعارض دارد. تیم هایی را برای ساماندهی این وضعیت تشکیل دادیم که شب ها در نقاط مختلف شهر اهواز تردد و کامیون هایی که در کنار منازل پارک باشد را اعمال قانون می کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان اضافه کرد: با هماهنگی قضایی نیز روز بعد آن کامیون را به پارکینگ منتقل می کنیم. یکی از مشکلاتی که برای جریمه کردن این کامیون ها داریم این است که رانندگان پلاک های کامیون را شب ها درمی آورند ولی برای پیشگیری از این موضوع نیز آموزش های لازم را به نیروها داده ایم.

قدرتی تصریح کرد: امروزه در تمام دنیا برای حل مشکل ترافیک هسته مرکزی شهرها بحث استفاده از حمل و نقل عمومی را مطرح می کنند. برای اهواز نیز باید ضمن تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، جذابیت آن را نیز به اندازه ای افزایش دهیم که مردم خودشان مشتاقانه از آن استفاده کنند.

کمبود پارکینگ و نبود پارکینگ تخصصی

وی با انتقاد از کمبود پارکینگ و نبود پارکینگ تخصصی در شهر اهواز اظهار کرد: بسیاری از پارکینگ های شهر اهواز خانه های قدیمی بودند که به پارکینگ تبدیل شدند. تعریض خیابان ها و بحث پارکینگ ها با توجه به نقشه جامع شهری باید هر چند سال یک بار از سوی شورای ترافیک استان مورد بررسی و ساماندهی شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان بیان کرد: بر اساس ماده دو قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می توان از ظرفیت های مردمی به عنوان بازرسان نامحسوس استفاده کنیم که این امر در خوزستان نیز در دستور کار قرار گرفته و تاکنون هم خروجی بسیار خوبی دارد.

قدرتی خبر داد: پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان برای راهپیمایی روز جهانی قدس، عید فطر، تعطیلات تابستانه و شب های قدر تمهیدات لازم را برای پوشش ترافیکی پیش بینی و طرح های لازم را نیز در نظر گرفته است. برای این ایام همچنین انجام اقدامات لازم را به شهرداری و اعضای شورای ترافیک استان ابلاغ کردیم.

وی با اشاره به آمادگی ۱۰۰ درصدی این پلیس برای پوشش مناسبت های مذکور افزود: از تمامی شهروندان انتظار داریم تا در محوطه های دارای محدودیت که از قبل هم اعلام می شود نهایت همکاری را با نیروی انتظامی و به ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی داشته باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان هشدار داد: از ظرفیت های قانونی برای کنترل و مهار متخلفان استفاده خواهیم کرد.

قدرتی عنوان کرد: امسال تعطیلات تابستانه بعد از ماه رمضان شروع می شود. کلاس های آموزشی را برای ارتقای آگاهی در ادارات برگزار کردیم تا فرهنگ سازی های لازم برای خدمات رسانی بهتر انجام شود.



انجام حرکت های نمایشی خودروها

وی در ارتباط با انجام حرکت های نمایشی خودروها گفت: این حرکت های نمایشی غالبا توسط جوانان برای تخلیه انرژی های نهفته انجام می شود. دستی و لایی کشیدن و سرعت های غیرمجاز از جمله این حرکت های نمایشی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: دستور مقام قضایی را برای توقف سه ماهه این خودروها گرفتیم و برخی از آنها را با نصب روی استیج برای دیدن در ملاءعام به نمایش می گذاریم. توقف سه ماهه در پارکینگ و ارائه ۱۵ نمره منفی در گواهینامه از جمله عواقب انجام حرکت های نمایشی با خودرو است.

کلنگ زنی ساخت شهرک فرهنگی - ترافیکی

قدرتی خبر داد: کلنگ زنی ساخت شهرک فرهنگی - ترافیکی در شرق شهر اهواز با ۸۱ هکتار مساحت انجام شد. این پروژه اعتباری بالغ بر ۴۱۰ میلیارد ریال دارد و به منظور تخلیه انرژی جوانان و همچنین انجام آموزش های رانندگی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اشاره به ممنوعیت تردد خودروهای سنگین از روی پل شهید دقایقی اهواز، حرکت نکردن بین خطوط، تغییر مسیر ناگهانی، رعایت نکردن حق تقدم، توجه نداشتن به جلو و سرعت غیر مجاز را از جمله مهمترین عوامل تصادفات رانندگی درون شهری دانست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان با اشاره به اینکه شهر اهواز توسط ۶۳ دوربین کنترل می شود و ۲۰ دوربین دیگر نیز در آینده ای نزدیک به این تعداد افزوده می شود، اضافه کرد: استفاده نکردن از کلاه ایمنی عامل بیشترین تصادفات موتوری در شهر است و ۳۸ درصد از متوفیان تصادفات موتوری به علت ضربه به سر فوت می کنند.

حفاری های غیرمجاز

قدرتی یادآور شد: حفاری های غیرمجاز یکی از مشکلاتی است که باعث سقوط موتورسواران و خودروهای سواری به درون حفره ها می شود. نامه ای را به تمام ادارات و دستگاه ها مجاز به حفاری ابلاغ و آنها را به دریافت مجوز برای حفاری در شهر الزام کردیم.

وی ادامه داد: این ادارات و دستگاه ها باید کار خود را با نصب تابلوها و علائم شروع و محل حفاری شده را با انجام تسطیح ترک کنند. اگر سازمانی در این زمینه کوتاهی کند سهم تقصیرش را به آن ابلاغ می کنیم و از حقوق شهروندان کوتاه نمی آییم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان در پایان خبر داد: از امسال بیمه ها موظف هستند که تا سقف ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را به مالکان خودروهای تصادفی بدون کروکی پرداخت کنند، مگر اینکه تشخیص دهند آن تصادف ساختگی و صحنه سازی است.

در ادامه این نشست، سرهنگ علی قاسمپور فرمانده انتظامی سابق شهرستان کارون نیز در این جلسه بیان کرد: از پنجشنبه به فرمان فرمانده انتظامی خوزستان به عنوان معاون اجتماعی این فرماندهی منصوب شدم.