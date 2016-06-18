نظارت بر واحدهای تولیدی املاح معدنی استان سمنان تشدید می شود

رحیم خالقیان در گفتگو با خبرنگار مهر از شروع طرح تشدید نظارت بر واحدهای تولید کننده املاح معدنی مورد استفاده درساخت مکمل های درمانی دام، طیور و آبزیان در استان طی سال جاری خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر تولید مکمل درمانی «دی سی پی» و سایر مکمل های دامی، طیور، آبزیان و پریمیکس در استان توسط سه شرکت تولید کننده در غالب ۱۳ پروانه ساخت مجاز صورت می گیرد و با توجه به حجم سرمایه گذاری انجام شده و توان بالقوه موجود این شرکت ها امید است ضمن تضمین سبد دارویی کشور به راحتی بتوان برای خوداتکایی کشور حرکت کرد.

وی افزود: با توجه به پتانسیل بالای معادن و درصد بالای سهم تولید کشوری مواد معدنی مورد ساخت در مکمل های درمانی در سمنان و واقع شدن این استان بین استان های پر مصرف محصولات، این طرح در غالب شناسایی واحدهای تولید کننده مجاز و ملزم ساختن آنها به دریافت پروانه ساخت و انجام الزامات بهداشتی همچنین برخورد با واحدهای متخلف برابر مقررات قانونی انجام خواهد شد.

طرح پی ام اس در استان سمنان انجام می شود

رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان سمنان در پاسخ به سوالی با موضوع طرح های جاری این اداره نیز گفت: نظارت بر تهیه، توزیع و مصرف انواع املاح معدنی مانند بنتونیت، زئولیت و کربنات کلسیم و ... مورد استفاده در تولید مکمل های درمانی و پریمیکس های دام و طیور از مهمترین وظایف دامپزشکی محسوب می شود.

خالقیان افزود: این طرح به طور مستمر با انجام نمونه برداری های «پس ام اس» برای ردیابی حد مجاز فلزات سنگین که نقش مهمی در سلامت دام و ارتقای بهداشت عمومی دارد توسط کارشناسان اداره تشخیص و درمان استان در طول سال جاری در دستور کار اداره کل دامپزشکی انجام است.

وی در پایان بیان داشت: واحدهای تولید کننده موظفند تمام مواد اولیه یا محصولات را از نظر با قیمانده فلزات سنگین بطور مستمر مورد آزمایش و آنالیز قراردهند و مشخصات کامل شامل نوع ملح، درصد خلوص ملح شماره سری ساخت، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء آدرس واحد تولید کننده و شرایط نگهداری ماده معدنی را روی کیسه های محصولات تولیدی ثبت کرده و اطلاعات تولید را در سامانه دارویی سازمان به آدرس Http://www.d.ivo.ir درج کنند.