معادلات صنعت گردشگری در عرصه رسانه رقم می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا ظهر شنبه در نشست با مدیرکل صداوسیمای استان اظهار داشت: امروز شاهدیم که کشورهای گردشگر پذیر دنیا در قالب فیلم، سریال، مستند و محصولات متنوع فرهنگی توجه گردشگران را به خود جلب میکنند.
بزرگ نیا افزود: تعامل و همکاری مشترک رسانه ملی و اداره کل میراث فرهنگی میتواند منجر به تولید آثار رسانهای جذاب و پرمحتوایی شود و دریچه نو و خلاقانهای از داشتههای غنی مازندران را به گردشگران معرفی کند.
وی افزود: دریا و جنگل تنها جاذبه استان نیست و رسانه نقش مهمی در معرفی وسوق دادن گردشگران به جاذبههای کمتر شناختهشده ایفا میکند.
مدیرکل صداوسیمای مرکز مازندران هم رونق صنعت گردشگری را یکی از مهمترین ابعاد تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: رسانه ملی در استان این آمادگی را دارد تا در قالب همکاریهای مشترک حامی فعالان صنعت گردشگری و اطلاعرسانی به گردشگران باشد
علی صادق مقدسی افزود: هنوز ظرفیتها و توانمندیهای مازندران در میراث فرهنگی، صنایع دستی و شاخههای متعدد گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی معرفی نشده است و تفاهمنامه مشترک برای تولید آثار رسانهای در طراز ملی و بینالمللی هدفی است که باید بدان دستیابیم.
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