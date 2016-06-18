آموزش و پرورش مسئولیتی بابت تغییر صندوق بازنشستگی ندارد

سیروس خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرر و زیان دیدن برخی معلمان پس از تغییر صندوق از خدمات کشوری به صندوق تامین اجتماعی که مجبور به پرداخت اقساط شده اند، اظهار کرد: تغییر صندوق یک امر اختیاری است که توسط شخص کارمند پیشنهاد می شود و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی یا کشوری بر اساس آخرین حکم کارگزینی کارمند کسورات او را محاسبه می کند.

وی افزود: بنابراین این اتفاق بین کارمند که اراده به تغییر صندوق کرده و صندوق بازنشستگی اتفاق افتاده است و دستگاه آموزش و پرورش هیچ گونه دخالتی در آن ندارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خوزستان با رد هر گونه ادعایی مبنی بر مجبور کردن معلمان برای تغییر دادن صندوق بازنشستگی تشریح کرد: همه فرهنگیانی که با رابطه استخدامی رسمی آزمایشی یا رسمی کار خود را در آموزش و پرورش شروع می کنند، کسورات آنها به صندوق بازنشستگی کشوری واریز می شود و کسورات افرادی که رابطه استخدامی آنها قراردادی و یا پیمانی است، به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی واریز می شود.

وی ادامه داد: هر کارمندی به دلخواه خود می تواند یک بار در طول مدت خدمت خود صندوق بازنشستگی را تغییر دهد. این تغییرات مستلزم هزینه هایی برای کارمند می شود که مسلما پرداخت این هزینه ها بر عهده کارمند است.

خدادادی در مورد اعتراض معلمان نسبت به طول کشیدن زمان روند اداری تغییر صندوق پیشنهادی افزود: این مورد هم به طور مطلق در اختیار آموزش و پرورش نیست زیرا پیشنهاد فرد متقاضی باید در امور اداری مطرح و سپس ماه به ماه همه سنوات خدماتی فرد محاسبه شود.

وی در پایان گفت: بعد ارقام محاسبه شده کسورات به صندوق بازنشستگی سابق کارمند ارجاع می شود و در آن جا نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا نتیجه نهایی اعلام شود. طی این مراحل قانونی مستلزم زمان زیادی است. بنابراین، آموزش و پرورش هیچ گونه تعللی در این خصوص نداشته است.