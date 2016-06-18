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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

امام جمعه آستارا:

کم کاری مدیران در تحقق اقتصاد مقاومتی پذیرفتنی نیست

کم کاری مدیران در تحقق اقتصاد مقاومتی پذیرفتنی نیست

آستارا- امام جمعه آستارا با تاکید بر ضرورت محقق شدن اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: کم کاری مدیران در تحقق اقتصاد مقاومتی پذیرفتنی نبوده و همه در این باره مسئول هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم حافظ نیا در نشست شورای اداری شهرستان آستارا که ظهر شنبه برگزار شد، بر ضرورت ارائه برنامه های جامع، عملیاتی و قابل اجرا در زمینه اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه های مختلف تاکید کرد و گفت:  کم کاری و سهل انگاری مدیران در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی افزود: هر کس در زمینه اقتصاد مقاومتی کم کاری کند مدیون مردم و نظام اسلامی است.

امام جمعه آستارا توسعه اقتصادی و فرهنگی را از خواسته های به حق مقام معظم رهبری دانست و اظهار کرد: مدیران موظف به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند.

حجت الاسلام حافظ نیا برخورداری مدیران ادارات از یک روحیه انقلابی و جهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ضروری دانست و تصریح کرد: نباید فراموش کرد که مردم امیدوارند خروجی فعالیت های دولت و مدیران به بهبود شاخص های اقتصادی از جمله در حوزه اشتغال منجر شود.

وی همچنین خواستار رعایت ظواهر اسلامی از سوی تمامی مدیران ادارات شد و گفت: مدیران ادارات باید با حفظ حرمت ها و رعایت قانون اسلامی، با انگیزه و روحیه انقلابی در خدمت همه آحاد جامعه باشند.

حجت الاسلام حافظ نیا با اشاره به اهمیت فضای همدلی در شهرستان مرزنشین و گردشگر پذیر آستارا تاکید کرد: مدیران با ایجاد فضای همدلی، مودت و مهربانی در خدمت رسانی به مردم تلاش کنند.

 

کد مطلب 3688924

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