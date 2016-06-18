چهارمحال وبختیاری قابلیت تولید گل محمدی باکیفیت را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، ذبیح الله غریب با اشاره به اینکه استان چهارمحال وبختیاری استانی با قابلیت درتولید گل محمدی است، افزود: گل محمدی تولید شده استان چهارمحال وبختیاری با کیفیت ترین گل محمدی درکشورشناخته شده است.

وی با اشاره به اینکه استان چهارمحال وبختیاری با داشتن اراضی شیب دار ومتوسط بارندگی بالای ۵۰۰میلی متر، قابلیت کشت دیم گل محمدی رادارد، افزود: یکی از ویژگی های تولید گل محمدی با کیفیت بالا، اختلاف دمای شب و روز است که گل محمدی تولید شده درسال گذشته استان چهارمحال وبختیاری با داشتن این ویژگی با کیفیت ترین گل محمدی درکشور شناخته شده است.