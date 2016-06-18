  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

رئیس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال وبختیاری قابلیت تولید گل محمدی باکیفیت را دارد

چهارمحال وبختیاری قابلیت تولید گل محمدی باکیفیت را دارد

شهرکرد- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال وبختیاری قابلیت تولید گل محمدی با کیفیت را دارد و باید این امر مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، ذبیح الله غریب با اشاره به اینکه استان چهارمحال وبختیاری استانی با قابلیت درتولید گل محمدی است، افزود: گل محمدی تولید شده استان چهارمحال وبختیاری با کیفیت ترین گل محمدی درکشورشناخته شده است.

وی با اشاره به اینکه استان چهارمحال وبختیاری با داشتن اراضی شیب دار ومتوسط بارندگی بالای ۵۰۰میلی متر، قابلیت کشت دیم گل محمدی رادارد، افزود: یکی از ویژگی های تولید گل محمدی با کیفیت بالا، اختلاف دمای شب و روز است که گل محمدی تولید شده درسال گذشته استان چهارمحال وبختیاری با داشتن این ویژگی با کیفیت ترین گل محمدی درکشور شناخته شده است.

کد مطلب 3688926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها