سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «احمد جاوید حبیبی» سرپرست کمیسیون انتخابات افغانستان در اعتراض به نا معلوم بودن سرنوشت انتخابات در این کشور از سمت خود استعفا کرد.

در درخواست استعفای حبیبی که امروز ۲۹ خرداد ماه در شبکه های اجتماعی منتشر شد آمده است که علت استعفای وی، نامعلوم بودن وضعیت روند انتخابات و متهم شدنش به بی کفایتی در انجام وظایف است.

حبیبی پس از استعفای «ضیاالحق امرخیل» رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات، سرپرستی دبیرخانه این کمیسیون را بر عهده داشت.

این در حالی است که مجلس نمایندگان افغانستان دوشنبه هفته گذشته با اکثریت آرا فرمان «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی این کشور را رد کردند.

اشرف غنی در واکنش به عدم تصویب این فرمان گفته است این اقدام مجلس نمایندگان باعث تاخیر در روند انتخابات می شود.