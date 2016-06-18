به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» گفت: رهبر معظم انقلاب حق مطلب را ادا فرمودند و بر مبنای تأکید ایشان در ابعاد سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی سربلند هستیم و باید آرمانهای بلند انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری را پاس بداریم.

قیاسی با بیان اینکه موضوع اقتصادی ریشه در توطئه‌های دشمن و استکبار جهانی دارد به طوری که امروز رمز ماندگاری و تداوم نظام در رفع مشکلات اقتصادی است، گفت: ملت ایران نباید به خاطر نیازهای مادی دست خود را دراز کرده و عزت و شرف خود را خدشه‌دار کنند.

وی با بیان اینکه ایران در برابر استکبار، آرمان های شهدا را پاس می دارد به ۵ محور دانش بنیان بودن، مردمی بودن، عدالت محور بودن، درون‌زا و برون‌گرا بودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: این محورها به این معنی است که از ظرفیتها و پتانسیلهای داخلی همچون دانش، نیروی انسانی، ایمان و اعتقاد مردم برای ادامه و تداوم نظام الهی استفاده شود.

معاون اقتصادی و منابع انسانی استاندار همدان با بیان اینکه در عرصه جهاد همه آمدند و دستاوردهای دفاع مقدس را رقم زدند، یادآور شد: رمز موفقیت در حال حاضر تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی است و ملت ایران نباید به دلیل مشکلات اقتصادی دستش را به سمت کسی دراز کند.

وی با تاکید بر اینکه باید با رویکرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی به دنبال گسترش روابط با دنیا باشیم، عنوان کرد: برای رشد ۸ درصدی اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که باید زمینه آن فراهم شود.

حمایت و مشارکت مردم برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضروری است

قیاسی با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه دولت نیست و مقام معظم رهبری اجرای این سیاستها را به سران قوا تکلیف کردند، گفت: حمایت و مشارکت مردم برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضروری است.

وی با اشاره به سفر هیئتی ۱۲ نفره از کشور آلمان به همدان برای مذاکرات سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: این هیئت در مدت ۱۰ سال ۲.۹ میلیارد دلار در همدان سرمایه‌گذاری می‌کنند و هر سال پنل های خورشیدی و امکاناتی که از طریق آن نیروی خورشیدی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد در همدان اجرایی می‌شود.

معاون اقتصادی و منابع انسانی استاندار همدان با بیان اینکه نیروگاه شهید مفتح یک هزار مگا وات برق تولید می کند و منطقه را نیز با مشکلات آب روبه رو کرده است، یادآور شد: با لغو تحریم ها و گسترش فضای سرمایه گذاری، نیروگاه خورشیدی در همدان راه اندازی می شود که قابلیت تولید دو هزار و ۵۰۰ مگاوات برق را دارد.

وی با اعلام اینکه همدان در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه کشاورزی دست نخورده مانده است، گفت: در زمینه صنعت و صنایع تبدیلی فرصت زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد چراکه همدان معادن بی‌نظیر و کم‌نظیر حتی در دنیا دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری است.

قیاسی همچنین عنوان کرد: استان همدان اولین استان کشور بود که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی وارد عمل شد و همایش سرمایه گذاری را با رویکرد اقتصاد مقاومتی با حضور سرمایه گذارانی از ۱۰ کشور برگزار کرد.

معاون اقتصادی و منابع انسانی استاندار همدان با اشاره به ایجاد ۹۰۰ شغل جدید در هر ماه در استان، اظهار داشت: با احیاء واحدهای تعطیل شده در استان فرصت برای ایجاد اشتغال در استان فراهم شد.

قیاسی با بیان اینکه در زمینه صنایع تبدیلی، صنعت و معدن و گردشگری همدان قابلیت توسعه را دارد، عنوان کرد: همدان یکپارچه به کارگاه تولیدی اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است.

وی ضمن تقدیر از تلاش های مسعود اقلامی مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، انتصاب سید احمد توصیفیان به عنوان سرپرست این اداره کل را به فال نیک گرفت.