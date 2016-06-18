تشکیل یک پرونده قضایی با۴۰۰شاکی در استان مرکزی/ثبت۲۵۰۰طلاق توافقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم عبداللهی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک، در آستانه هفته قوه قضائیه اظهار داشت: اخیرا یک پرونده با حدود ۴۰۰ شاکی در دادگستری اراک تشکیل شده است.

وی افزود: موضوع پرونده این است که یک شرکت به عنوان واسطه برای پرداخت حق بیمه تاکسی داران، قرارداد انعقاد کرده و بعدا مشخص شده این شرکت پنج تا شش ماه پول های بیمه را دریافت و پول های دریافت شده را به شرکت بیمه پرداخت نکرده است و در حال حاضر مسئولان شرکت متواری هستند.

به گفته رئیس کل دادگستری استان مرکزی، این شرکت مشابه این کلاهبرداری را نیز در قم انجام داده است.

۵۲هزار پرونده قضایی در استان مرکزی از سال۹۴ به ۹۵ موکول شد

عبداللهی بیان داشت: طی سال ۹۴، ۱۳۶هزار و ۴۴۱ پرونده با افزایش هفت درصدی نسبت به سال ۹۳ به دادگستری های استان مرکزی ارجاع شده است و در پایان سال ۹۴، مانده پرونده های تمامی شعبه های استان ۵۲ هزار و ۵۴۰ پرونده بوده است.

وی افزود: همچنین طی سال گذشته ۱۳۰ هزار و ۸۵۶ پرونده در دادگاه های استان مرکزی مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: طی سال گذشته ۵۸۱هکتار از اراضی دولتی به ارزش ریالی ۸۸۳ میلیارد و ۹۱۴میلیون ریال خلع ید و به بیت المال برگردانده شد.

وی اظهار داشت: ۱۵۵ شعبه دادگاه، دادسرا و بازپرسی کیفری و ۱۲ دادگاه در استان مرکزی فعال هستند و هر ۱۲ شهرستان استان مرکزی دارای یک دادگستری هستند که باید الزاما رئیس دادگستری و دادستان داشته باشند اما حوزه قضاییه بخش ها نیاز به دادگستری و دادستان ندارد و فقط یک نفر به عنوان قاضی در این حوزه ها فعالیت دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: ۲۰۷قاضی و ۷۵۶نفر کارمند اداری در دادگستری استان مشغول خدمت رسانی هستند.

۹۵ موسسه داوری در استان مرکزی فعال هستند

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: ۱۵۶ شعبه شورای حل اختلاف، ۱۹۳ شعبه شهری و ۶۳ شعبه روستایی و موسسات داوری در استان وجود دارد که از ۱۷۲ موسسه داوری این استان، ۹۵ شعبه آن فعال است.

عبداللهی وکلای استان را ۵۹۳ وکیل و کارشناسان رسمی دادگستری را ۷۳۹ نفر اعلام کرد و افزود: در برخی از رشته ها که کمبود داریم از کارشناسان خبره استفاده می کنیم.

وی تعداد مشاوران حقوقی در دستگاه قضایی استان مرکزی را ۷۹۹ مشاور اعلام کرد که کارهای مشاوره ای را در زمینه های مختلف حقوقی انجام می دهند.

۵۱.۵ درصد پرونده های مجرمین استان مرکزی مربوط به مواد مخدر است

عبداللهی با اشاره به اینکه ۵۱.۵ درصد پرونده های مجرمین استان مرکزی مربوط به مواد مخدر است در مورد فراوانی دیگر پرونده ها گفت: سرقت، توهین، ضرب و جرح، تصادفات رانندگی، تخریب اموال، خیانت در امانت، تهدید، افترا و کلاهبرداری به ترتیب بیشترین میزان جرم در استان مرکزی را به خود اختصاص داده اند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: در سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۰۸ فقره سرقت و ۱۴هزار و ۴۶۶ فقره پرونده توهین به اشخاص و ۹هزار و ۷۰۸ فقره پرونده در زمینه مواد مخدر ثبت شده است.

صدور دو هزار و ۴۹۶ طلاق توافقی در سال ۹۴

عبداللهی افزود: طی سال گذشته دو هزار و ۸۲۰ پرونده طلاق توافقی در استان مرکزی تشکیل شده که از این رقم دو هزار و ۴۹۶ فقره منجر به صدور حکم طلاق شده است.

وی اظهار داشت: برای الزام به تمکین نیز یک هزار و ۷۸۰ مورد پرونده و طلاق به درخواست زوجه نیز یک هزار و ۷۳۸ پرونده طی سال گذشته تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: طی سال گذشته چهار هزار و ۱۱۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۲۸ هزار و ۱۹۵ لیتر مشروبات الکلی داخلی و ۱۵ هزار و ۸۸۰ بطری مشروبات خارجی در استان مرکزی کشف شده است.رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد:

وی همچنین در مورد مساله آلایندگی یکی از صنایع اراک گفت: دادگستری پیگیر این موضوع است اما به تنهایی نمی تواند از عهده این پرونده برآید و لازم است اصحاب رسانه برای مطالبات مردم در این زمینه وارد میدان شوند.

عبداللهی با بیان اینکه واحدهای صنعتی آلاینده باید تکلیف خود را با مردم روشن کنند گفت: در سال گذشته یک شرکت صنعتی به منظور اینکه بگوید آلاینده نیست ۲۰میلیارد تومان به دو وکیل پرداخت کرده است ولی طی بررسی هایی که اخیرا انجام شده نشان می دهد مبلغ ارائه شده بسیار بالاتر از این رقم است.