به گزارش خبرنگار مهر، مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه و معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف در مراسم نمادین رکاب زنی دوچرخه سواری از کشور که با پیام «نجات دریاچه» از تهران، دانشگاه صنعتی شریف به سمت آذربایجان غربی، دریاچه ارومیه رکاب زدن را آغاز کرد، گفت: امروز به رغم تلاش های بسیار ستاد احیای دریاچه ارومیه، برخی عزیزان تثبیت وضعیت دریاچه را منوط به بارش ها می دانند؛ در حالی که سال گذشته میزان بارش ها ۳ تا ۶ درصد کاهش یافته است.

مسعود تجریشی اعلام کرد: اکنون در سومین سال فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه به لطف خداوند و اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه، دریاچه به وضعیت تثبیت رسیده است.

وی تاکید کرد: طی سه سال اخیر مدیریت بهتر منابع آب، روان سازی، لایروبی رودخانه‌ها، اتصال سیمین‌رود به زرینه‌رود و اقداماتی از این دست درتثبیت وضعیت دریاچه موثر بود و البته لطف خدواند و نزول باران بی تاثیر نبود.

تجریشی ادامه داد: در سال جاری اقدامات صرفه‌جویانه با اتکا به مشارکت مردم را ستاد احیای دریاچه آغاز کرده است. زیرا تا وقتی که مردم با بخش خصوصی وارد کار نشوند، دولت به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۹۲ و در پی قول آقای روحانی مبنی بر احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد، افزود: ستاد طی این سال‌ها تلاش داشت با همکاری دانشگاه‌ها و مردم کار خود را پیش ببرد.

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: دانشگاه شریف جزو مجموعه‌هایی است که همواره با ستاد دریاچه ارومیه همکاری و مشارکت داشته است. امسال سال سوم است که از برنامه ۱۰ ساله ستاد احیای دریاچه ارومیه طی می‌شود و دریاچه به وضعیت تثبیت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در سال اول شروع کار ستاد به کمک ۷۰۰متخصص و دانشگاهی برنامه‌ای به تصویب هیات وزیران رسید، اظهار کرد: سعی داریم با کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب با ۶۰ درصد باقیمانده به تولیدات بیشتر برسیم.

وی به عمده فعالیت‌ها در سال دوم نیز پرداخت و گفت: در سال دوم با شروع اقدامات سازه‌ای اتصال سیمین‌رود به زرینه‌رود، لای‌روبی رودخانه‌ها و مدیریت بهتر آب انجام شد.

تجریشی در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه در حال حاضر مطالعه‌ای در سطح مزرعه و معیشت مردم با تامین مالی توسط کشور ژاپن شروع شده است، اظهار کرد: سعی داریم طی دو سال آینده تجربیات بین‌المللی را اجرایی کنیم و از اینجا به بعد نقش مردم و خیرین پررنگ‌تر می‌شود.

وی افزود: هنوز در کشور بحث ذخیره ارزش غذایی جا نیفتاده است، به همین دلیل بخشی از فعالیت‌های ستاد معطوف به تقویت ذخیره ارزش غذایی است و سعی داریم به سمت تولیداتی حرکت کنیم که امکان صادرات داشته باشند. در این زمینه‌ها تجربه کافی نداریم و شرایط مستلزم آن است که وزارت جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی وارد کار شوند.

مدیر دفتر برنامه و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در ادامه با بیان اینکه امیدواریم افرادی چون مهری خامنه دوچرخه‌سواری که قرار است از دانشگاه شریف تا دریاچه ارومیه رکاب بزند، بتوانند کمک رسان ستاد در احیای دریاچه ارومیه باشند.

تجریشی با بیان اینکه یکی از خصوصیات ماه رمضان تشنگی است، افزود: اگر دریاچه از بین برود، کل مردم منطقه تشنه می‌مانند و پیغام این دوچرخه‌سوار در این ماه با وضعیت دریاچه ارومیه ارتباط دارد. حرکت نمادین این دوچرخه‌سوار شروع خوبی برای ورود مردم به صحنه و مطالبه‌گری آنها است.

حمیدرضا مهری خامنه، عضو کارگروه دوچرخه سواری باشگاه دماوند سومین دوچرخه سواری است که قصد کرده برای حمایت از دریاچه ارومیه تا دریاچه رکاب بزند و پیام نجات آن را منتشر کند.

مهری خامنه در این مراسم گفت: اگر امروز حال ما بد است، چون حال محیط زیست ما بد است. دوست داشتم در دهه چهارم زندگی خودم به زادگاه آبا و اجدادی خویش برگردم و این حرکت نمادین را برای جلب مشارکت مردم انجام دهم.

این دوچرخه‌سوار با اشاره به طرح سه‌شنبه‌های بدون خودروی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: زندگی همه ما تبدیل به زندگی ماشینی شده است. بنابراین سه‌شنبه‌ها فرصت‌خوبی است تا از این سبک زندگی فاصله بگیریم و به زندگی عادی خود برگردیم.

در این مراسم در دانشگاه شریف به صورت نمادین نهالی کاشته شد و سپس مهری خامنه سفر خود را آغاز کرد.