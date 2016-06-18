به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه حرکت رو به جلو پروژه VOD (سند) که در موسسه رسانه‌های تصویری در حال پیگیری و توسعه است نمایندگان شورای عالی تهیه کنندگان سینما، نمایندگان شرکت های تجمیع کننده محتوا و خدمات ویدیویی و موسسه رسانه های تصویری در این زمینه تفاهمنامه ای را امضا می کنند.

این تفاهمنامه که پیشرفت قابل توجهی را در زمینه VOD (سند) در کشور رقم خواهد زد سه شنبه اول تیرماه در موسسه رسانه های تصویری به امضا خواهد رسید.

پیشتر سامانه نمایش درخواستی (سند) در مراسمی ۴ اسفند سال ۹۴ رونمایی شده بود.