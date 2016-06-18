مبلمان شهری ساری دچار مشکل است/ لزوم تدوین طرح جامع

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در بدو ورود به کارگروه و بررسی‌های اولیه به‌عنوان یک کارشناس متوجه شدم در مقوله مبلمان شهری بخصوص تابلوهای محیطی دچار مشکل هستیم بر همین اساس در کارگروه مصوب شد هرگونه صدور مجوز جدید تابلو در شهر تا بررسی نهایی و تدوین طرح جامع مسکوت بماند.

وی بابیان اینکه با بازدید از سازمان‌های زیباسازی تهران و کلان‌شهرها و مذاکرات صورت گرفته از تجربیات آن‌ها بهره‌مند شدم، اظهار کرد: در کارگروه بران شدیم برای تدوین طرح جامع مبلمان شهری با دانشگاه مازندران وارد مذاکره شویم و جلساتی را با دانشکده‌های شهرسازی، معماری و جغرافیا داشتیم که درنهایت این جلسات کارشناسی منجر به انعقاد تفاهم‌نامه با این دانشگاه شد.

وی بابیان اینکه مبلمان شهری باید متناسب با محیط و هماهنگ با آیتم‌های مؤثر نظیر عرض معبر، معماری خیابان، ارتفاع ساختمان‌ها و ... طراحی شود، اظهار کرد: معتقدم با تدوین طرح جامع باید تمامی تصمیمات متخذه بر اساس این طرح گرفته شود و طرح جامع باید در این حوزه فصل الخطاب باشد.

رئیس کمیسیون طرح و برنامه شورای ساری بابیان اینکه ناموزونی تابلوها اغتشاش بصری را در شهر ایجاد کرده است، تصریح کرد: اگرچه در سال دوم شورا و عدم حضور بنده در کارگروه تصمیماتی برای واگذاری تابلوهای جدید بدون طرح جامع گرفته شد اما کارگروه همچنان به دنبال تدوین طرح جامع نیز بود.

وی بابیان اینکه بالاخره پس از یک سال و نیم بعد از اتمام حضور من در کارگروه لایحه تدوین طرح جامع مبلمان شهری و قرارداد با دانشگاه به شورا رسید که متأسفانه در یک اتفاق نادر این طرح علمی در صحن شورا رأی نیاورد، اظهار کرد: نمی‌خواهم بگویم دست‌هایی در کار بود و به‌عنوان یک کارشناس به همراه تعدادی از اعضا از این طرح تخصصی حمایت کردیم اما نتیجه نداد و تدوین طرح جامع مبلمان شهری با الویت تابلوهای سطحی در صحن شورا رأی نیاورد.

وی تصریح کرد: پس از عدم تصویب طرح جامع در این حوزه چندگانگی در مدیریت شهری ایجاد شد و به دلیل آنکه درآمد شهرداری از محل تابلوهای محیطی بسیار اندک بود تصمیم گرفته شد تابلوهای موجود به مزایده گذاشته شود.

جعفری با اعلام اینکه با افزایش درآمد شهرداری در حوزه تابلوهای محیطی مخالف نیستم، بیان کرد: در طرح جامع مبلمان شهری به دنبال زیباسازی شهری، استانداردسازی تابلوهای محیطی و افزایش درآمد به‌صورت توأم بودیم.

وی بابیان اینکه اگر بدون اصلاح آیتم‌ها صرفاً به مقوله درآمد بپردازیم مؤید عدم توجه ما به زیباسازی و استانداردسازی مبلمان شهری خواهد بود، اظهار کرد: بر این اساس مقرر شد مزایده برگزار شود و بعداً به موضوع طرح جامع و اصلاح آن‌ها پرداخته شود و برای تحقق این موضوع بسته‌های مزایده تعریف شد اما به دلیل اختلافات به وجود آمده به نتیجه نرسید و درنهایت تصمیم به برچیده شدن تابلوهای موجود تا زمان تصمیم‌گیری گرفته شد.

وی با تأکید باآنکه نباید از زیباسازی مبلمان شهری و درآمد ناشی از تابلوهای محیطی گذشت، تصریح کرد: فارغ از خوب یا بد بودن تصمیمات اتخاذشده باید از فرصت پیش‌آمده نهایت بهره را برد و در جهت استانداردسازی آلمان‌های شهری و هماهنگی تابلوهای محیطی گام برداشت.

وی در ادامه تصریح کرد: نمی‌توان از سابقهٔ تجربه و پتانسیل مالی کانون‌های تبلیغاتی فعال در این حوزه به‌راحتی گذشت و در ادامه مسیر باید به الزام شرکت این شرکت‌های باتجربه توجه کرد اما درعین‌حال باید فضا را برای شرکت‌های تبلیغاتی جدید نیز هموار ساخت.