توافقات پشت پرده ملوانان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مخالفت جدی خود را با واگذاری امتیاز باشگاه نفت تهران به ملوان بندر انزلی اعلام کرده اند در شمال کشور تحرکات دیگری وجود دارد. تلاش های زیادی صورت می گیرد تا شهر انزلی در فصل آینده لیگ برتر نیز نماینده داشته باشد.

مسئولان رده بالای باشگاه ملوان بندر انزلی بر این باورند مصوبه سال ۲۰۱۴ کنفدراسیون فوتبال آسیا کاملا به آنها کمک می کند با وجود مخالفت های صورت گرفته شده از سوی سران فدراسیون فوتبال، امتیاز باشگاه نفت را خریداری کنند.

در روزهای اخیر انزلی چی ها به طور مداوم این موضوع را مطرح کرده اند که بر اساس مصوبه AFC تیمی در لیگ برتر به هر دلیل انصراف، انحلال یا عدم حضور خود را برای فصل بعد اعلام کند آخرین تیمی که به یک رده پایین تر سقوط کرده است جایگزین آن خواهد شد و اینکه فجرسپاسی باید جای نفت را بگیرد درست نیست.

در این شرایط، گفته شده رابطه نزدیک رئیس هیات مدیره باشگاه ملوان بندر انزلی با شهردار تهران باعث شده تا انزلی چی ها نگرانی آنچنانی بابت خرید امتیاز باشگاه نفت را نداشته باشند. رفاقت شهردار تهران با شخص وزیر نفت در این ماجرا کاملا کفه ترازو را به سود شمالی ها سنگین کرده است و تنها سنگ اندازی فدراسیون فوتبال این انتقال را به تعویق انداخته است.

با این حال اخباری که از شمال به گوش می رسد حکایت از توافقات پشت پرده برای پرداخت هزینه این واگذاری دارند اما در ظاهر امر قرار است اتفاقات تازه ای رخ بدهد. پیشنهاد شمالی ها به مجمع باشگاه نفت تهران این بود که آنها اعلام انحلال کنند که در آن صورت بر اساس مصوبه AFC ملوان به لیگ برتر باز خواهد گشت مگر اینکه فدراسیون فوتبال دست به کار غیر منتظره ای بزند و لیگ را با ۱۵ تیم برگزار کند!

در چنین اوضاعی اختلافات داخلی باعث شده تا پورغلامی از همکاری با این تیم انصراف بدهد. قرار بود امروز مراسم معارفه این مربی برگزار شود اما وی بخاطر اختلاف نظر بر سر یکی از دستیاران مورد نظر باشگاه مسایل خانوادگی را بهانه قرار داد و قید همکاری را با ملوان زد.

از قرار معلوم یکی از مربیانی که همواره در کادر فنی تمامی مربیان سال های اخیر ملوان حضوری ثابت داشته است، مورد حمایت یکی از مقامات محلی است و همین باعث شده باشگاه به پورغلامی فشار وارد کند تا مربی یاد شده را در لیست خود بگنجاند که وی نپذیرفت. این موضوعی بود که احمدزاده هم در پایان فصل با آن کنار نیامد و با وجود اینکه قراردادی یک و نیمه ساله داشت از ملوان جدا شد.

باید دید سوژه این روزهای لیگ برتر در آینده چه سرانجامی خواهد داشت و آیا ملوان با تلاش های پشت پرده به لیگ برتر باز خواهد گشت؟