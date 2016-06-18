حق من برنز المپیک نبود/ هیچ اعتنایی به رکوردشکنی من نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر دوپینگی شدن «آپتی آکادوف» رقیب روسی کیانوش رستمی هر چند برای وزنه برداری ایران تا بازیهای المپیک خبری مسرت بخش به شمار می رود، اما برای خود کیانوش بواسطه دوستی چند ساله با حریف روس دارد تا حدودی ناراحت‌کننده است. آکادوف در المپیک ۲۰۱۲ لندن به شکلی عجیب بالاتر از کیانوش رستمی قرار گرفت و به مدال نقره رسید، در حالیکه بسیاری معتقد بودند حق رستمی مدال برنزالمپیک نبود، ولی حالا پس از ۴ سال مدال برنز کیانوش با دوپینگی شدن رقیب به نقره المپیک مبدل شد.

کیانوش رستمی در این خصوص گفت: وقتی این خبر را شنیدم از اینکه مدال نقره به من رسیده بیشتر از خودم برای خوشحالی مردم و اهالی وزنه برداری خوشحال شدم. مطمئنا حس و انگیزه من پس از شنیدن این خبر برای تلاش بیشتر و کسب افتخاری ارزشمندتر در بازی های المپیک پیش رو دوچندان شد.

قهرمان رقابتهای جهانی ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ افزود: برای آکادوف خیلی ناراحتم. او و ایلیا از دوستان صمیمی من هستند. او هم برای حضور در این مسابقات زحمت کشیده بود. اما باور کنید از اینکه آکادوف در آستانه المپیک ریو محروم می شود خیلی ناراحتم. زیرا من با این وزنه بردار خیلی سال است که دوستم و آشنایی کاملی از او دارم. آپتی مسلمان است و معتقد به اصول اسلام؛ حتی من قرائت قرآن او را هم شنیدم. به همین دلیل واقعا متاثر شدم از اینکه یک چنین شرایطی برای این وزنه بردار مسلمان روس رخ داد تا در آستانه المپیک دچاربحران و مشکل جدی بنام دوپینگ و محرومیت شود. بی تردید هر ورزشکاری اگر در مسابقات جهانی و المپیک با آگاهی شرکت نکند برایش مشکل ساز می شود.

ملی پوش شایسته دسته ۸۵ کیلوگرم کشورمان گفت: همه از کیانوش رستمی توقع دارند. من وقتی رکورد دنیا را شکستم اتفاقی نیفتاد و خیلی ها بی تفاوت از کنار رستمی گذشتند.حالا هم که رنگ مدال من تغییر کرده و صاحب مدال نقره المپیک شدم باز هم خیلی ها بی تفاوت از کنار این مساله عبور خواهند کرد. باور کنید از کنار واقعیت ها نمی شود گذشت. شک ندارم مسئولان کشور به درستی فکر می کنند اما همه باید این را بدانند که المپیک مهمترین رویداد ورزشی جهان است و آنقدر برای کشورها اهمیت دارد که سیاست را هم وارد ورزش می کند.

رستمی در خاتمه اظهار داشت: انتظار زیادی ندارم فقط باید حمایت شوم. خدا را شکر می‌کنم که به من قدرت داد تا بتوانم رکورد جهان را بشکنم. من شب و روز برای طلایی شدن در المپیک تلاش می‌کنم اما توقع دارم حمایت مسئولان نیز شامل ورزشکاران شود.