زندگی شهید چمران روی آنتن رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «خاک ها سرباز هستند» به نویسندگی علیرضا حنیفی بخشی از زندگی شهید چمران را روی آنتن رادیو نمایش می برد.

در «خاک ها سرباز هستند» هنرمندانی چون غلامحسن تسعیری، قربان نجفی، احمد ایرانیخواه، رحمان باقریان، امین بختیاری، علی اصغر دریایی و مهرداد عشقیان به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، کارگردانی بهرام سروری نژاد، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه روی آنتن رادیو نمایش می رود.