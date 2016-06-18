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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۸

رئیس راه و شهرسازی بابل:

راههای کوهستانی بابل نیازمند نگاه ویژه است

راههای کوهستانی بابل نیازمند نگاه ویژه است

بابل - رئیس اداره راه و شهرسازی بابل گفت: با توجه به وقوع رانش، ریزش سنگ و سیل در سطح محورهای کوهستانی می‌طلبد تا نگاه ویژه‌ای در خصوص تخصیص اعتبارات مناسب به راههای این شهرستان شود.

محمدرضا بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات بهنگام و شبانه‌روزی راهداران این شهرستان برای پاک‌سازی، رانش برداری و بازگشایی محورهای روستایی و کوهستانی این شهرستان خبر داد.

وی افزود: با توجه به بارندگی شدید و جاری شدن سیل در مناطق کوهستانی و مسدود شدن محورهای مواصلاتی مناطق کوهستانی، این اداره با اعزام اکیپ ماشین‌آلات سنگین راهداری اقدام به پاک‌سازی، بهسازی و رانش برداری محورهای کوهستانی  و راههای روستایی تحت پوشش به طول ۴۵ کیلومتر کرد.

وی ادامه داد: محورهای فیروزجاء به امامزاده جعفر و فیلبند به شیخ موسی ازجمله محورهای بودند که اقدامات مذکور در آن‌ها صورت پذیرفت.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بابل یادآور شد: از هفت هزار و ۸۴۶ کیلومتر راه روستایی موجود در مازندران هزار و ۶۱ کیلومتر در این شهرستان بوده که از این مقدار ۳۱۰ کیلومتر در مناطق کوهستانی قرار دارد.

کد مطلب 3688952

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