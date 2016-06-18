راههای کوهستانی بابل نیازمند نگاه ویژه است

محمدرضا بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات بهنگام و شبانهروزی راهداران این شهرستان برای پاکسازی، رانش برداری و بازگشایی محورهای روستایی و کوهستانی این شهرستان خبر داد.
وی افزود: با توجه به بارندگی شدید و جاری شدن سیل در مناطق کوهستانی و مسدود شدن محورهای مواصلاتی مناطق کوهستانی، این اداره با اعزام اکیپ ماشینآلات سنگین راهداری اقدام به پاکسازی، بهسازی و رانش برداری محورهای کوهستانی و راههای روستایی تحت پوشش به طول ۴۵ کیلومتر کرد.
وی ادامه داد: محورهای فیروزجاء به امامزاده جعفر و فیلبند به شیخ موسی ازجمله محورهای بودند که اقدامات مذکور در آنها صورت پذیرفت.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بابل یادآور شد: از هفت هزار و ۸۴۶ کیلومتر راه روستایی موجود در مازندران هزار و ۶۱ کیلومتر در این شهرستان بوده که از این مقدار ۳۱۰ کیلومتر در مناطق کوهستانی قرار دارد.
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