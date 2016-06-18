سومین دوره مسابقات تک حرکت لیفت در خراسان شمالی آغاز خواهد شد

رئیس کمیته پاورلیفتینگ هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبتنام سومین دوره مسابقات تک حرکت لیفت بدون لوازم گرامیداشت یاد و خاطره ۳۰۰۰ شهید خراسان شمالی از ۲۵ تیرماه امسال آغاز خواهد شد.
علی نیکونژاد بابیان اینکه حضور دیگر استانها در این رقابتها بلامانع است افزود: این مسابقات در سالن حجاب (ملت) بجنورد واقع در بلوار مدرس این شهرستان و در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: برای شرکت در این مسابقه ارائه معرفینامه از هیئت یا اداره ورزش و جوانان شهرستان با ذکر نام ورزشکاران و تفکیک ردههای سنی آنان الزامی است.
رئیس کمیته پاورلیفتینگ هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان گفت: رده سنی نوجوانان از متولدین ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۰ با دسته وزنی ۵۳،۵۹،۶۶،۷۴،۸۳،۹۳،۱۰۵،۱۲۰ و +۱۲۰ کیلوگرم، رده سنی جوانان از متولدین ۱۳۷۲ الی ۱۳۷۵ با دسته وزنی ۵۳،۵۹،۶۶،۷۴،۸۳،۹۳،۱۰۵،۱۲۰ و +۱۲۰ کیلوگرم، رده سنی بزرگسالان با دسته وزنی ۵۹،۶۶،۷۴،۸۳،۹۳،۱۰۵،۱۲۰ و +۱۲۰ کیلوگرم خواهد بود.
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