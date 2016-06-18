برگزاری همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، تقویت فرهنگ، هنر و اخلاق اجتماعی برگرفته از تعالیم پیامبر رحمت (ص) و اشاعه و بسط اندیشه های صلح طلبانه ایشان می تواند در لایه های اجتماعی در پیشگیری و زدودن بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی که جامعه جهانی درگیر آن است، تاثیر بسزایی داشته باشد.

از سوی دیگر بسط و اشاعه فرهنگ اسلامی مبتنی بر اندیشه های الهی پیامبر گرامی اسلام (ص) که لازمه جامعه است از وظایف کلیه سازمان ها و ارگان ها است که در این راستا معاونت اجتماعی ناجا با عنایت به سه محور اصلی وجود مبارک حضرت محمد(ص) به عنوان محور مرکزی، صلح جهانی به عنوان نیاز امروز جامعه جهانی، و هنر، رسانه و شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار انتقال اندیشه و سیمای واقعی حضرت رسول (ص) اقدام به برگزاری این همایش خواهد کرد.

با توجه به اینکه کمیته علمی این همایش علمی از اساتید دانشگاه های داخل و خارج تشکیل شده است، مسلما خروجی و نتایج علمی همایش تاثیر بسیار بارزی در تولید علم و فرهنگ اسلامی خواهد داشت که در قالب سخنرانی ها و ارائه مقالات بیان شده و در نهایت به صورت مکتوب و مجلد توزیع خواهد شد. علاقمندان می توانند برای ارسال مقالات خود و اطلاعات بیشتر به سایت همایش icmram.ir مراجعه کنند.