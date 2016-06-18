مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری دومین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان در ملایر اظهار داشت: دومین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان یکم مردادماه سال جاری به مناسبت روز پهلوان پروری و گرامیداشت زنده‌یاد فرهاد شریعتی در پارک سیفیه ملایر برگزار می‌شود.

وی افزود: در اولین دوره این مسابقات ۱۶۰ ورزشکار از استان‌های همدان، مرکزی، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، ایلام، تهران و البرز در این مسابقات شرکت کردند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به تغییر و تحول در مدیریت تعدادی از هیئت‌های ورزشی ملایر گفت: با توجه به رویکرد جدید ورزش شهرستان و ارائه برنامه جدید استان و با توجه به اهمیت جایگاه ورزش و ورود تفکرات نو در وزرش شهرستان ملایر ۵ رئیس هیئت ورزشی ملایر تغییر کرد.

رضایی عنوان کرد: در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های اعلام‌شده در آخرین جلسه شورای اداری ورزش جوانان استان همدان که در ملایر برگزارشده بود تغییر مسئولین هیئت‌های دیگر نیز در دست مطالعه قرارگرفته است.

وی بابیان اینکه شهرستان ملایر دارای بیش از ۹ هزار ورزشکار سازمان‌یافته است، بیان کرد: هیئت‌های ورزشی باید تلاش بیشتری در زمینه جذب و ارائه خدمات به مردم ملایر داشته باشند و با برنامه‌ریزی حرکت کنند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: ملایر درزمینهٔ مربی در هیئت‌های ورزشی مشکلی ندارد و در این هیئت‌ها ۱۷۱ مربی کارت دار و رسمی مسئولیت آموزش علاقه‌مندان را بر عهده‌دارند که در بعضی از موارد مربیان عضو تیم‌های ملی هستند و شهرستان ملایر درزمینهٔ سطح و ظرفیت مربیان در جایگاه خوبی قرار دارد.