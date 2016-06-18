میانگین نرخ بیکاری در مازندران کمتر از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری بعدازظهر شنبه در شورای اطلاع‌رسانی افزود: بر اساس جدیدترین آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری مازندران در زمستان ۹۴ به ۱۱ درصد رسید که نسبت به نرخ بیکاری ۱۴.۲ درصدی زمستان ۹۳ حدود ۳.۲ کاهش‌یافته است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران گفت: الحمدالله بر اساس نتایج اعلام‌شده نرخ مشارکت اقتصادی مازندران نیز در زمستان ۹۴ به ۴۰.۵ درصد رسید که به رتبه چهارم نرخ مشارکت اقتصادی کشور ارتقاء یافت.

مظفری تأکید کرد: با پیگیری‌های استاندار مازندران و تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و اختصاص تسهیلات ویژه برای رونق تولید و ارائه بسته‌های حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۹۵ شاهد جهش اقتصادی و وضعیت بهتر اقتصادی در مازندران خواهیم بود

وی تأکید کرد: انضباط اقتصادی و برگزاری منظم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات مناسب به شرکت‌ها و مراکزی تولیدی و توسعه مشاغل خانگی در کاهش نرخ بیکاری مازندران نقش مهمی داشته است.

وی با تبریک این موفقیت تصریح کرد: نرخ بیکاری کشور در زمستان ۹۴ در کشور ۱۱.۸ درصد است که مازندران توانسته با نرخ بیکاری ۱۱ درصد نسبت به میانگین نرخ بیکاری کشور وضعیت بهتری داشته باشد.

مظفری در پایان گفت: با ادامه روند موجود و تلاش جهادی و انقلابی مدیران و مسئولان در تحقق اقتصاد مقاومتی مطمئناً وضعیت مازندران چه در حوزه کاهش بیکاری و چه در حوزه نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۹۵ با رشد بسیار خوبی روبرو خواهد شد.