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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

رئیس هیئت شطرنج استان همدان:

مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان برگزار شد

مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان برگزار شد

همدان-رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: مسابقات شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته پایانی خردادماه در خانه هیئت شطرنج استان همدان برگزار شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته پایانی خردادماه با شرکت ۲۳ نفر در ۷ دور، در محل خانه هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان این دور از مسابقات صادق اسدی با ۷ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: ساسان علی بابایی، علی بیات و مهدی سلیم همگی با ۵ امتیاز و به دلیل پوئن شکنی‌های متفاوت، دوم تا چهارم شدند.

بابایی عنوان کرد: مهرداد جمالی با کسب ۴ امتیاز و نشمیل کلوندی با کسب ۳.۵ امتیاز به ترتیب موفق به کسب عنوان بهترین بازیکن پیشکسوت و بهترین بازیکن بانوان شدند همچنین داوری مسابقات این هفته، به عهده نیلوفر حیدریان بود.

وی با اشاره به مسابقات زیر ۱۲ سال همدان بیان کرد: مسابقات شطرنج رده سنی زیر ۱۲ سال استان همدان از ۲۶ خردادماه با شرکت ۴۹ نفر در محل هیئت شطرنج همدان آغاز شد و این مسابقات روز گذشته با قهرمانی محمدحسین قنبر علی فرزاد به پایان رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: این مسابقات در ۷ دور به روش سوئیسی به داوری افسانه حیدری مهرا و محمد قیاسوند برگزار شد و در پایان رقابتی فشرده، محمدحسین قنبر علی فرزاد، علی مجیدی شادان، علیرضا مردانی و ارشیا آقامحمدی همگی با کسب ۶ امتیاز و پوئن شکنی‌های متفاوت، به عناوین اول تا چهارم دست یافتند.

بابایی بابیان اینکه سوم تا نهم شهریورماه، استان همدان میزبان مسابقات بین‌المللی اوپن ابن‌سینا خواهد بود، گفت: این رویداد به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد شطرنج استان با حضور نمایندگان بیش از ۱۰ کشور برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: هرسال به دنبال این هستیم تا این مسابقات را باشکوه‌تر از سال گذشته برگزار کنیم و امسال نیز برنامه خاصی برای برگزاری این مسابقات خواهیم داشت.

کد مطلب 3688964

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