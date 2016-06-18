مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته پایانی خردادماه با شرکت ۲۳ نفر در ۷ دور، در محل خانه هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان این دور از مسابقات صادق اسدی با ۷ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: ساسان علی بابایی، علی بیات و مهدی سلیم همگی با ۵ امتیاز و به دلیل پوئن شکنی‌های متفاوت، دوم تا چهارم شدند.

بابایی عنوان کرد: مهرداد جمالی با کسب ۴ امتیاز و نشمیل کلوندی با کسب ۳.۵ امتیاز به ترتیب موفق به کسب عنوان بهترین بازیکن پیشکسوت و بهترین بازیکن بانوان شدند همچنین داوری مسابقات این هفته، به عهده نیلوفر حیدریان بود.

وی با اشاره به مسابقات زیر ۱۲ سال همدان بیان کرد: مسابقات شطرنج رده سنی زیر ۱۲ سال استان همدان از ۲۶ خردادماه با شرکت ۴۹ نفر در محل هیئت شطرنج همدان آغاز شد و این مسابقات روز گذشته با قهرمانی محمدحسین قنبر علی فرزاد به پایان رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: این مسابقات در ۷ دور به روش سوئیسی به داوری افسانه حیدری مهرا و محمد قیاسوند برگزار شد و در پایان رقابتی فشرده، محمدحسین قنبر علی فرزاد، علی مجیدی شادان، علیرضا مردانی و ارشیا آقامحمدی همگی با کسب ۶ امتیاز و پوئن شکنی‌های متفاوت، به عناوین اول تا چهارم دست یافتند.

بابایی بابیان اینکه سوم تا نهم شهریورماه، استان همدان میزبان مسابقات بین‌المللی اوپن ابن‌سینا خواهد بود، گفت: این رویداد به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد شطرنج استان با حضور نمایندگان بیش از ۱۰ کشور برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: هرسال به دنبال این هستیم تا این مسابقات را باشکوه‌تر از سال گذشته برگزار کنیم و امسال نیز برنامه خاصی برای برگزاری این مسابقات خواهیم داشت.