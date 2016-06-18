۳۲ درصد تلفات تصادفات استان بوشهر راکبان موتورسیکلت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علم ظهر شنبه در نشست کمیته مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم برای کاهش تصادفات و تلفات، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی است که در این راستا طرح‌های خوبی در استان در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه عوامل انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل وقوع حوادث و سوانح رانندگی مطرح است، اضافه کرد: ترویج فرهنگ صحیح رانندگی و رعایت قوانین در این زمینه نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان بوشهر از افزایش شش درصدی تلفات جاده‌ای در استان بوشهر طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: در مجموع ۲۴۹ نفر در تصادفات سال پیش جان خود را از دست دادند که ۵۱ درصد تلفات جاده‌ای استان بوشهر سر صحنه جان باخته‌اند.

وی با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی تلفات راکبان موتورسیکلت‌ها در استان بوشهر طی سال گذشته به نسبت سال قبل از آن، افزود: ۸۱ نفر از راکبان موتورسیکلت‌ها در این تصادفات جان باختند.

علم با اشاره به کاهش وقوع تصادفات و تلفات جاده‌ای در محورهای دارای تجهیزات کنترلی هوشمند، ادامه داد: واژگونی خودرو عامل ۳۲ درصد از تلفات جاده‌ای در استان بوشهر بوده است.

وی از افزایش ۴۳ درصدی واژگونی خودروها در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: محور گناوه به دیلم بیشترین میزان تلفات جاده‌ای در استان بوشهر را داشته است.