به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیکبخت ظهر شنبه در دیدار سرمایه گذاران کشورهای آلمان، سوئیس و لیختن اشتاین که برای سرمایه گذاری ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی طی ۱۰ سال در استان همدان اعلام آمادگی کرده‌اند، با بیان اینکه برخی بدعهدی هایی دارند و بدعهدی آمریکا و برخی کشورها را باید همواره مواظب باشیم، گفت: دنیا پذیرفته که ایران بهترین و مناسبترین کشور برای سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه شرایط برای تعاملات اقتصادی با ایران فراهم شده است، عنوان کرد: حرف حق ایران به کرسی نشست و استکبار پذیرفت که حق با ایران است و مشکلات سرمایه گذاری از بین رفت.

نیکبخت با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور به مجموعه های اجرایی تاکید کرده اند که از همه امکانات داخلی استفاده کنند، خطاب به سرمایه گذاران عنوان کرد: پروژه مطرح شده امتیاز انتقال تکنولوژی و انتقال سرمایه به کشور را داراست و نهایت همکاری در استان برای اجرای این پروژه انجام خواهد شد.

استاندار همدان با بیان اینکه کشورهای بسیاری به خصوص از اروپا برای سرمایه گذاری در ایران اقدام کرده اند که کشور آلمان به عنوان همکار قدیمی ایران یکی از کشورهای بزرگی است که در نوبت سرمایه گذاری قرار دارد و ایران نیز به همکاری با کشور آلمان علاقه مند است خطاب به سرمایه گذاران اظهار داشت: شرکای ایرانی با توجه به دارا بودن تخصص و جدیت در پیگیری، برگ برنده ای برای شما هستند.

وی با تاکید بر اینکه استان همدان در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی به ویژه در سرمایه گذاری خارجی با تمام توان از مدیریت ارشد تا کارشناس پایه، همراه سرمایه گذاران بخش خصوصی است، گفت: نمونه این همکاری سرعت در صدور جواز تاسیس است که سازمان صنعت، معدن و تجارت حداکثر ۶ ساعته، آن را صادر می کند.

نیکبخت با تاکید بر اینکه همدان مکان مناسبی برای سرمایه گذاری است، خطاب به سرمایه گذاران گفت: در اجرای این پروژه سرعت عمل داشته باشید تا همدان پایلوت صدور کار به آسیا و سایر کشورها شود چراکه به دلیل آنکه دسترسی دریایی و ریلی ایران به دنیا، دسترسی بسیار مناسبی است کمااینکه با این کار استان همدان به عنوان پایلوت تولید انرژی پاک در کشور مطرح خواهد شد.

نیکبخت با تاکید بر اینکه از مدیر کل اقتصادی استان و مسئول سرمایه گذاری انتظار می رود سرعت عمل را در این سرمایه گذاری شاهد باشیم، در پاسخ به دعوت سرمایه گذاران برای سفر به آلمان، بیان داشت: زمانی این دعوت را می پذیرم که آثار خوبی از کارهای شما در استان دیده شود.

در این جلسه سرمایه گذاران خارجی که مجموعه ای از شرکتهای سرمایه گذاری، ساخت و منتقل کننده تکنولوژی تولید برق از انرژی های پاک بودند، برای سرمایه گذاری ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی طی ۱۰ سال در استان همدان اعلام آمادگی کردند.

این سرمایه گذاری در سه بخش تولید ۲۵۲۰ مگاوات برق از انرژی خورشیدی، ایجاد کارخانه پنل های خورشیدی و انتقال تکنولوژی ساخت به جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.