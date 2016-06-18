تخلف در انتقال آب سرچشمه های زرین گل به سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، ظهر شنبه در شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: مطابق قراردادهای قبلی قرار بود پنج میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز قطری به سمنان انتقال یابد اما هم اکنون خطوط انتقال از حوضه آبریز در استان گلستان انجام شده است.

وی افزود: این موضوع تاکنون دوبار در شورای تامین استان مطرح شده و هم اکنون این پروژه متوقف بوده و تخلف در حال بررسی است.

وی ادامه داد: بنابر تصمیم اخیر وزارت نیرو حجم آب انتقالی از پنج میلیون متر مکعب به دو میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب کاهش یافته اما ما این راهم قبول نداریم.

استاندار گلستان تاکید کرد: اب حوضه آبریز گلستان باید به گلستان تخصیص یابد و آب حوضه قطری به سمنان منتقل شود.

وی اضافه کرد: ما اعتقاد نداریم که اب شرب سمنان تامین نشود اما با انتقال آب سرچشمه های گلستات برای توسعه باغ و کشاورزی در سمنان مخالفیم.

صادقلو یادآور شد: تاکنون نامه های اعتراض آمیز به وزارتخانه ها ارسال شده و تصمیم گیری نهایی به جلسه مشترک استانداران سمنان و گلستان سپرده شده است اما به دلیل جابه جایی استاندار سمنان تاکنون این امر محقق نشده است.

وی تصریح کرد: تخلف انتقال آب سرچشمه های زرین گل و حفره چاه در این دهنه به شدت در حال پیگیری است و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.

استاندار همچنین به طرح گردشگری آشوراده اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست با کلیات طرح آشوراده موافقت کرده اما همچنان مشکلات حاکمیتی وجود دارد که تا این مسائل حل نشود این موصوع به نتیجه نمی رسد.

وی در ادامه از حل مشکلات ۱۰۰ واحد تولیدی استان در قالب پرداخت تسهیلات و اجرای سیاست ها و برنامه های اقتصاد مثاومتی و رفع رکود خبر داد و گفت: با همت دادگستری گلستان هیچ پرونده قضایی توسط بانک ها برای واخدهای تولیدی راکد اجرایی نمی شود.