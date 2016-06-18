به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریدون معینی درباره وضعیت تیم فوتبال نوجوانان ایران و انتخاب حمید علیدوستی گفت: پیش از ظهر امروز نشست کمیته فنی و توسعه به ریاست مهدی تاج و با حضور علی کفاشیان، حمیدرضا آصفی، محمدرضا ساکت، محمد احسانی، بنده و محمود یاوری برگزار شد. البته مرتضی محصص و خبیری به دلیل شرایطی که داشتند در جلسه نبودند اما مرتبا و به صورت آنلاین در این رابطه گفتگو کردیم.

وی در ادامه بیان کرد: پس از توضیح برنامه های تیم های ملی مخصوصا مسائل و مشکلات تیم های ملی زیر ۱۶ و ۱۹ سال، مقرر شد تا اعضای کمیته فنی به یک جمع بندی نهایی برسند و در نهایت نظر قطعی خود را به مسئولان فدراسیون ارائه کنیم.

سرپرست کمیته جوانان در پایان گفت: به زودی سرمربی تیم فوتبال نوجوانان معرفی خواهد شد تا این تیم بتواند با آمادگی کامل در رقابتهای نهایی قهرمانی آسیا حضور پیدا کند.