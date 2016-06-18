همکاری عامل تیراندازی اورلاندو با پرسنل فرودگاه فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجله آلمانی فوکوس نوشت: پلیس فدرال آمریکا پس از انجام تحقیقاتی اعلام کرد که متوجه رابطه مشکوک بین «متین عمر» عامل تیراندازی اورلاندو با یک فرد تبعه افغانستان که در فرودگاه فرانکفورت کار می کرده، شده است.



وی چند ماه پیش درخواست روادید سفر به آمریکا کرده بود که مقامات آمریکایی بدون ارائه دلیلی این درخواست را رد کردند.



این در حالی است که مقامات آلمانی با اشاره به حمله تروریستی ۵ سال گذشته بارها هشدار دادند که فرودگاه فرانکفورت می تواند باز هم مورد هدف حملات تروریستی قرار بگیرد.

در ۱۲ ژوئن بر اثر تیراندازی تروریستی در یک باشگاه شبانه همجنس‌گرایان در شهر اورلاندو ۴۹ نفر کشته و ۵۳ نفر زخمی شدند.