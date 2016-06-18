ماجرای اغتشاش هواداران کرواسی رمزگشایی شد/پای دو مسئول درمیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال کرواسی شب گذشته با نتیجه ۲ بر یک از جمهوری چک جلو بود اما در دقایق پایانی بازی هواداران کروات اقدام به پرتاب مواد محترقه به داخل زمین کردند. اکنون سوال اینجاست چرا تیمی که بازی را برنده شده است هوادارانش باید چنین رفتاری از خود بروز دهند؟ و سوال دیگر اینکه چرا آنها با خودشان به زد و خورد پرداختند؟

این پرسش ها بلافاصله پس از پرتاب مواد آتش‌زا به داخل زمین در ورزشگاه سنت اتین برای بینندگان ایجاد شد. اینها پرسش هایی هستند که به طور طبیعی ایجاد می شوند اما پاسخ های آنها ساده نیستند. البته در این خصوص پسزمینه وجود دارد. بسیاری از مردم کرواسی در سال های اخیر با تیم ملی کشورشان بیگانه شده اند و در خصوص این دست شستن از تیم ملی حرکت های بزرگی صورت گرفته است.

بر پایه گزارش گاردین، آنها می گویند اعتماد خود را به فدراسیون فوتبال کرواسی از دست داده اند و این فدراسیون را به فساد مالی متهم می کنند. «زدراوکو مامیچ»، نایب رئیس فدراسیون فوتبال کرواسی، متهم است زمانی که مدیر اجرایی باشگاه دینامو زاگرب بوده مرتکب فساد مالی شده است. «دمیر وربانوویچ»، دبیر اجرایی فدراسیون فوتبال کرواسی هم به دست داشتن در همین پرونده متهم است.

سال گذشته مامیچ دو بار به زندان رفت و در این میان این هراس وجود داشت که بخواهد شاهدان را تحت تاثیر قرار بدهد. اما سرانجام از کار در باشگاه دینامو برکنار شد با این حال هر دوی آنها سمت خود را در فدراسیون فوتبال کرواسی حفظ کردند. این دو در بازی با جمهوری چک در جایگاه ورزشگاه سنت اتین حضور داشتند.

بسیاری از مردم کرواسی فکر می کنند فوتبال کشورشان توسط این دو مرد به یغما رفته است؛ همینطور «داور شوکر» که در حال حاضر ریاست فدراسیون فوتبال کرواسی را بر عهده دارد. البته بسیاری از هواداران فوتبال شوکر را عروسک خیمه شب بازی آن دو می دانند. کسی که وسیله ای برای این دو شده تا برایشان پول دربیاورد. مامیچ و وربانوویچ دیرزمانی است که این موضوع را انکار می کنند با این حال تا بدین لحظه سیستم قانونی برای از کار برداشتن این دو ناموفق بوده است.

بعضی از هواداران تندروی فوتبال کرواسی که نفرت بسیاری نسبت به فدراسیون فوتبال کشورشان دارند فعالانه تلاش می کنند تا در وضعیت تیمشان دخالت کنند چون فکر می کنند اگر در عرصه بین المللی دچار شرمندگی شوند و داخل زمین شکست بخوردند تنها راهی است که می توانند در فدراسیون فوتبال کشورشان تغییرات ایجاد کنند.

احتمالا چنین تفکری پشت اتفاقات ورزشگاه «پولیود» اشپلیت در ژوئن سال ۲۰۱۵ بود زمانی که یک نفر قبل از بازی مقدماتی یورو ۲۰۱۶ در مقابل ایتالیا وسط زمین صلیب شکسته را نقاشی کرد. این مسابقه به خاطر مشکلاتی که هواداران ایجاد کرده بودند پشت درهای بسته برگزار شد.

هدف آنها شاید این باشد که دموکراسی و شفافیت بیشتری در فوتبال کشورشان وجود داشته باشد ؛ فرصتی برای تازه سازی در فدراسیون فوتبالشان اما راهی که برگزیده اند اشتباه است. هواداران دیگر که همچنان از تیم ملی کشورشان حمایت می کنند بر روی سکوها به زد و خورد با آنها پرداختند و این اتفاق پس از پرتاب مواد محترقه به داخل زمین صورت گرفت. این یک بازتاب نامناسب برای کل جامعه فوتبال کرواسی به حساب می آید.

«ایوان پرسیچ» که گل نخست کرواسی را وارد دروازه جمهوری چک کرد، گفت: اصلا شاید بهتر باشد ما بازی نکنیم. هر زمان که ما بازی داریم چنین مواردی اتفاق می افتد.

«آنته چاچیچ»، سرمربی تیم فوتبال کرواسی هم گفت: همه ما را به دلیل بروز این اتفاقات سرزنش می کنند. نگذارید از تیم ملی کرواسی دست بشوییم.

و در نهایت، بازندگان، بازیکنان و هواداران خواهند بود که برای آنها عشقی بالاتر از حمایت تیمشان وجود ندارد.